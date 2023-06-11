TP.HCM: Xe máy đấu đầu, 1 thanh niên và bé 3 tuổi tử vong, 2 người bị thương

Đời sống 11/06/2023 10:13

Sau tai nạn xe máy đấu đầu, 2 bé 3 tuổi nhập viện nhưng một bé đã không qua khỏi, 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tối 10/6, một thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, có dấu hiệu lấn làn xảy ra tai nạn làm chính anh này và một bé gái 3 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương.

Cụ thể, tai nạn xảy ra trên đường Ngô Chí Quốc, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Theo hình ảnh từ camera nhà dân, lúc 20 giờ 40 phút, anh N.C.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy BS: 83T1-113.xx chạy trên đường Ngô Chí Quốc hướng từ Bình Dương đi TP.HCM.

TP.HCM: Xe máy đấu đầu, 1 thanh niên và bé 3 tuổi tử vong, 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn, hai xe máy nằm 2 bên - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Khi đến đoạn qua khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức thì xảy ra va chạm trực diện với xe máy BS: 37G1-536xx do anh P.N.T. (33 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển chở bé P.N.T.V (3 tuổi, con gái anh P.N.T.) và bé N.N.L.Đ (3 tuổi, cháu gái anh P.N.T.) chạy hướng ngược lại.

Va chạm làm 3 người ngã xuống đường, còn anh N.C.T. và chiếc xe máy tiếp tục lao đi thêm một đoạn rồi té xuống đường tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Xe máy đấu đầu, 1 thanh niên và bé 3 tuổi tử vong, 2 người bị thương - Ảnh 2
Tai nạn làm nam thanh niên chết tại chỗ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Anh P.N.T. và hai bé gái sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé V. đã không qua khỏi, bé Đ. bị gãy chân, còn anh P.N.T. bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nằm cách nhau khoảng 15m ở 2 phần đường khác nhau. Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

TP.HCM: Xe máy đấu đầu, 1 thanh niên và bé 3 tuổi tử vong, 2 người bị thương - Ảnh 3
Công an có mặt điều tra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Qua hình ảnh từ camera nhà dân cho thấy, nạn nhân N.C.T. chạy xe với tốc độ nhanh và có dấu hiệu lấn qua làn đường chiều ngược lại dẫn đến tai nạn. Được biết, anh N.C.T. trên đường đi câu cá về.

Liên quan đến chuyện tai nạn giao thông thương tâm tại TP.HCM, trước đó cũng từng xảy ra 1 trường hợp tông xe nghiêm trọng. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 20h10 ngày 10/2, người dân trên đường Phạm Văn Đồng đoạn giao với đường số 25, phường Hiệp Bình Chánh, (TP. Thủ Đức) nghe tiếng động rất mạnh phía ngoài đường.

Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện hai nam giới nằm bất động trên đường, cùng với đó là hai xe máy. Sau đó, xe cấp cứu đến hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong được xác định là ông T.H.P. (47 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú ở Bình Thuận). Người còn lại bị thương nặng là anh T.H.N. (22 tuổi, quê Gia Lai, sinh viên một trường Cao đẳng ở quận 1, TP.HCM).

TP.HCM: Xe máy đấu đầu, 1 thanh niên và bé 3 tuổi tử vong, 2 người bị thương - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, anh N. điều khiển xe máy mang BKS 81U1-312.xx chạy trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ quận Bình Thạnh đi TP. Thủ Đức). Khi đến nút giao Phạm Văn Đồng - đường số 25 (phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 86B7-110.xx do ông P. điều khiển.

Tiếp nhận tin báo, đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đã có mặt phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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