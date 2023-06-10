Vụ ô tô lao sang đường tông xe máy, 1 người tử vong ở TP. Bảo Lộc: Thai phụ đi cùng không qua khỏi

Đời sống 10/06/2023 10:11

Người phụ nữ đi cùng trong vụ ô tô lao sang đường tông vào xe máy ở TP. Bảo Lộc đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 9/6, chị N.T.T.V., 32 tuổi, ngụ xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị V. được anh H.L., 46 tuổi chở bằng xe máy 49M1-254.66 từ huyện Đạ Tẻh về TP. Bảo Lộc nhưng không may gặp tai nạn, anh H.L tử vong tại chỗ.

Vụ ô tô lao sang đường tông xe máy, 1 người tử vong ở TP. Bảo Lộc: Thai phụ đi cùng không qua khỏi - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Bảo Lộc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, dẫn thông tin từ báo Lâm Đồng, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 9/6 trên Quốc lộ 20 đoạn qua Thôn 4, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Xe ô tô (loại 5 chỗ ngồi) do anh T.H.A.K. (44 tuổi, ngụ tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi TP. Đà Lạt, bất ngờ lao qua bên trái đường tông vào xe máy do anh H.L. (46 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh) điều khiển chở theo chị N.T.T.V. (32 tuổi, em bà con của anh Long, ngụ tại xã Triệu Hải) đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh H.L tử vong tại chỗ; chị V. bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tai nạn khiến xe máy bị biến dạng, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, chị V. hiện đang mang thai.

Vụ ô tô lao sang đường tông xe máy, 1 người tử vong ở TP. Bảo Lộc: Thai phụ đi cùng không qua khỏi - Ảnh 2
Xe ô tô bị hư hỏng nặng sau khi lao qua đường tông vào xe máy - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng và Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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