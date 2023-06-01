Sau cú va chạm với xe tải ben trên quốc lộ 51, xe máy cùng 2 cụ bà ngã xuống đường, một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 1/6, trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà H. (67 tuổi) chở bà S. (72 tuổi) cùng ngụ thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành đi TP. Biên Hòa. Khi đến gần ngã ba giao với đường Bùi Văn Hòa (gần nút giao vòng xoay Cổng 11) thì xe máy của bà Hoa xảy ra va chạm với xe tải ben biển số 60C-656.59 đi cùng chiều. Cú va chạm đã khiến hai bà trên xe máy ngã xuống đường, bà S. bị xe tải cán qua tử vong, người còn lại may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị xe tải cán qua hư hỏng toàn bộ phía sau. Bà S. tử vong ngay bên mép đường. Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khu vực mặt đường Quốc lộ 51 hư hỏng và nhiều xe tải ben chạy nhanh, vượt ẩu lấn hết làn đường xe máy. Vì vậy đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông thương tâm.

Liên quan đến chuyện cụ bà tử vong do tai nạn giao thông, tại Hà Nội gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật, khoảng 6h10 sáng ngày 30/5, trên phố Hoàng Cầu đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô Limousine chở khách 16 chỗ biển kiểm soát 29LD - 387.xx lưu thông theo hướng từ Thái Hà đi Hào Nam và di chuyển đến trước cửa số nhà 169 phố Hoàng Cầu thì bất ngờ va vào 1 người đi xe đạp định sang đường. Lái xe đã không tránh khỏi đâm trực diện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa, Đội Cảnh sát giao thông số 3, (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, điều tra vụ việc. Được biết, nạn nhân là nữ khoảng 70 tuổi, đi xe đạp đi tập thể dục về thì xảy ra vụ việc. Cơ quan công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn, test ma túy với lái xe Limousine.

Cụ bà đi xe đạp tập thể dục bị ô tô đâm tử vong thương tâm trên phố Hoàng Cầu Khoảng 6h10 sáng nay ngày 30/5, trên phố Hoàng Cầu đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 cụ bà tử vong.

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