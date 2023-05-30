Cụ bà đi xe đạp tập thể dục bị ô tô đâm tử vong thương tâm trên phố Hoàng Cầu

Đời sống 30/05/2023 09:16

Khoảng 6h10 sáng nay ngày 30/5, trên phố Hoàng Cầu đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến 1 cụ bà tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng nay (30/5), Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến một phụ nữ đi xe đạp tử vong trên phố Hoàng Cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h10 cùng ngày, xe ô tô limousine biển kiểm soát 29LD - 387.XX lưu thông từ Thái Hà hướng Hào Nam, đến trước cửa số nhà 169 phố Hoàng Cầu thì va vào người đi xe đạp định sang đường.

Cụ bà đi xe đạp tập thể dục bị ô tô đâm tử vong thương tâm trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe limousine và xe đạp - Ảnh: Báo Giao thông

Hậu quả vụ va chạm khiến người phụ nữ đi xe đạp ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật, nạn nhân là nữ khoảng 70 tuổi, đi xe đạp đi tập thể dục về thì xảy ra vụ việc. Cơ quan công an cũng tiến hành đo nồng độ cồn, test ma túy với lái xe Limousine.

Cụ bà đi xe đạp tập thể dục bị ô tô đâm tử vong thương tâm trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 2
Công an quận Đống Đa, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) nhanh chóng có mặt - Ảnh: Báo Pháp luật

Liên quan đến chuyện đi tập thể dục buổi sáng bị ô tô đâm tại Quảng Ngãi cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 6/10/2022, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp làm một người chết.

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 6/10/2022, tại Km 1080+600 tuyến đường tránh QL1A (đoạn qua thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức). Tài xế H.A.P. (38 tuổi, ngụ huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) chạy xe tải 47C-232.30 theo hướng Tây sang Đông.

Cụ bà đi xe đạp tập thể dục bị ô tô đâm tử vong thương tâm trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 3
Hiện trường tai nạn tại Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Do tài xế P. chạy quá điểm mua hàng nên lùi xe lại. Cùng lúc, bà B.T.K.N. (59 tuổi, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) đi xe đạp phía sau chiếc xe tải này. Hai xe xảy ra va chạm, bà N. ngã ra đường bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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