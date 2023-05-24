Xe container bất ngờ đâm thẳng vào nhà dân trong khi đang chạy trên QL15 đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, khoảng 12h trưa 24/5, xe container biển kiểm soát 29H-379.55 kéo theo rơ moóc 29R-04947 do tài xế Phí Văn L. (SN 1968, quê ở tỉnh Bắc Giang) lưu thông trên quốc lộ 15A, hướng Bắc – Nam khi qua địa phận thôn 10, xã Hà Linh đã va chạm với một phương tiện đi ngược chiều.

Sau va chạm, xe container mất kiểm soát và đâm thẳng vào 2 nhà dân ven đường, trong đó có nhà chị Võ Thị T.(SN 1981, trú thôn 10, xã Hà Linh).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cũng theo thông tin từ VTC News, thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình chị T. đang chuẩn bị ăn cơm trưa.

Cú tông trực diện khiến chị T. bị gãy chân. Căn nhà gỗ của gia đình chị T. hư hỏng nghiêm trọng. Chiếc xe container bị hư hỏng phần đầu.

Vụ va chạm khiến chị T. bị gãy chân - Ảnh: VTC News

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại tài sản.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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