TP.HCM: Xe tải mất lái húc văng dải phân cách, 2 người nhập viện

Xe tải đang chạy trên quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (TP.HCM), thì mất lái tông vào dải phân cách.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 23/5, xe tải mang biển số 65C-074.97 chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM đi Tây Ninh.

Khi cách cầu An Hạ khoảng 200 m, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách bằng bê tông ngăn với làn xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 22 - Ảnh: Zing News

Vụ việc khiến nhiều đoạn dải phân cách văng sang làn bên cạnh, va chạm 2 xe máy của người đi đường, làm hai nam nữ bị thương. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi xe chạy qua địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM, đoạn cách Cầu An Hạ chừng 200 mét thì mất lái, tông vào dải phân cách bê tông giữa làn ô tô và xe máy.

Chiếc xe tải được cho là mất lái tông văng trúng người đi xe máy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Va chạm khiến nhiều phiến bê tông ở dải phân cách bể văng sang làn bên cạnh, va trúng hai xe máy của người đi đường. Vụ việc khiến một người đàn ông và một phụ nữ bị thương, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Lực lượng chức năng điều động xe cẩu tới di dời các phiến bê tông dải phân cách bị tông hỏng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại hiện trường, khoảng chục mét dải phân cách bê tông bị tông bể nằm la liệt trên làn xe máy. Các phương tiện liên quan được cơ quan chức năng di dời khỏi hiện trường. Đơn vị quản lý tuyến đường cũng điều động các công nhân tới thu dọn hiện trường, phân luồng giao thông.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được xử lý xong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-xe-tai-mat-lai-huc-vang-dai-phan-cach-2-nguoi-nhap-vien-584878.html