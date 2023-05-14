Ngay trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ̣(đoạn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), một ô tô đầu kéo tự bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, trưa 14/5, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn thì xảy ra bốc cháy dữ dội.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, anh Lê Thanh Luân (28 tuổi, ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển xe đầu kéo 35H -010.., theo theo rơ mooc chở hoa quả đi theo hướng Nam – Bắc.

Khi đi đến km 37+650 đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế thì xe ô tô bốc cháy ở phần động cơ rồi lan lên cháy cả ca bin xe đầu kéo.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh Báo Pháp luật TP.HCM

Cũng theo thông tin từ VOV, nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành dập lửa.

Hiện trường xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh VOV Phần đầu xe bị thiệt hại hoàn toàn - Ảnh VOV

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phần đầu xe kéo bị cháy hoàn toàn và cháy một phần container. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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