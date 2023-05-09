Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A, tài xế may mắn thoát nạn

Xe container chở vật tư thú y đang di chuyển thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, vào khoảng 4h45' ngày 9/5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe trên tuyến quốc Lộ 1A, đoạn qua kênh nhà Lê, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy kịp thời. Ảnh Báo Tiền Phong

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội cảnh sát CC&CNCH số 8 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy kịp thời, ngăn chặn cháy lan ra khu vực thùng hàng.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, xe container chở vật tư thú y di chuyển theo hướng Nam - Bắc, nằm nghiêng trên dải phân cách, phần cabin bốc cháy dữ dội. Tài xế đã kịp mở cửa thoát ra ngoài.

Xe container hư hỏng nặng sau vụ cháy - Ảnh VietNamNet

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe va chạm vào dải phân cách gây cháy.

16 người thiệt mạng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ do tai nạn giao thông Chỉ trong ngày 29/4, 32 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, khiến 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

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