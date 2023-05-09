Ô tô khách bất ngờ đâm vào đuôi ô tô đầu kéo khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, tối 8/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 18h50 cùng ngày, tại km233 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn (hướng Hà Nội - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh Báo Dân Trí

Theo đó, thời gian trên, ô tô khách (chưa xác định được danh tính lái xe), đã đâm va vào đuôi ô tô đầu kéo kéo theo rơ-mooc (chưa xác định được danh tính lái xe). Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ (là phụ xe của ô tô khách), 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, ô tô đầu kéo chắn ngang đường cao tốc, còn xe khách lao vào lan can bên phải của đường. Các mảnh vỡ văng khắp mặt đường cao tốc. Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã điều động lực lượng đến hiện trường giúp người bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh: Báo VietNamNet

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong hai ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Bắc đang có mưa to đến rất to, ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông.

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