Rộ các clip người dân 'hôi của' xe chở gạo, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Định lên tiếng

Xã hội 18/05/2023 20:05

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Định đã lên tiếng làm rõ chuyện người dân 'hôi của' của xe chở gạo.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 18/5, xe container chở gạo tông vào một ô tô tải đang đậu bên lề đường trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). Ngay sau đó, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, một số bao gạo trên xe bị đổ ra đường, dính dầu nhớt.

Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng hai phút quay lại cảnh một số người dân dùng tay hốt gạo đổ dưới đường cạnh xe container đang dừng. “Xe bị tai nạn, mọi người không giúp thì thôi, còn đến hôi của. Để xe gom lại bán được bao nhiêu bù lại thì bán chứ” - một người nói trong clip.

Clip được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt bình luận. Nhiều người bức xúc cho rằng, người dân đã không giúp mà còn “hôi của”.

Rộ các clip người dân 'hôi của' xe chở gạo, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Định lên tiếng - Ảnh 1

Một số người dân tranh thủ hốt gạo đổ ra đường sau khi xe container va chạm xe tải - Ảnh Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn thông tin từ báo Giao thông, theo tìm hiểu từ cơ quan chức năng, sự thật không phải người dân "hôi của". Lãnh đạo phường Hoài Đức cho biết, một số người dân thấy gạo đổ ra đường đã đến để hốt đem về cho vật nuôi ăn do số gạo này đã bị bẩn. Địa phương khi nắm được sự việc đã lập tức chỉ đạo khuyến khích người dân giúp người gặp nạn và trả lại số gạo trên.

Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cũng xác nhận, sau khi vụ việc xảy ra, tổ TTKS của đơn vị đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, số gạo đổ ra đường sau vụ va chạm đã dính nhớt, dầu xe dẫn đến bị bẩn, tài xế đã cho người dân hốt về cho vật nuôi ăn chứ không phải "hôi của" như trên đoạn clip chia sẻ.

Đến trưa 18/5, đoạn clip lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày cũng đã bị gỡ bỏ.

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