Xe tải húc bay cổng làng ở Hà Tĩnh, tông trúng 1 học sinh nguy kịch

Xã hội 26/05/2023 17:01

Sau khi va chạm với xe máy, ô tô tải mất lái tông trúng cổng làng và xe đạp điện của học sinh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/5, ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. 

Khoảng 10h trưa cùng ngày, xe tải BKS 99C-086.88 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) - Ngã ba Giang (xã Phù Việt, huyện Thạch Hà). Khi đi đến thôn Trà Dương (xã Quang Lộc) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 38N1- 94.22 do một người đàn ông điều khiển.

Xe tải húc bay cổng làng ở Hà Tĩnh, tông trúng 1 học sinh nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, sau đó, xe tải mất lái đâm vào tường rào nhà dân bên đường và húc đổ cổng chào thôn Trà Dương. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục đâm trúng xe đạp điện do nam sinh N.T.Q.C. (học lớp 6A, Trường THCS Quang Lộc) điều khiển trên đường đi học về.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy và bé trai trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Xe tải húc bay cổng làng ở Hà Tĩnh, tông trúng 1 học sinh nguy kịch - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn ở 1 góc chụp khác - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng liên quan đến chuyện xe mất lái ở Hà Tĩnh, dẫn tin từ VTC News, khoảng 11h25 ngày 24/4, tài xế Phí Văn Luật (SN 1968, trú thôn Tân Văn 1, xã Tân Vĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển xe container mang BKS 29H-379.55 kéo theo rơ mooc BKS 29R-049.47 di chuyển trên QL15 đoạn qua Hà Tĩnh, khi đến thôn 10 (xã Hà Linh) thì bất ngờ đâm thẳng vào nhà chị V.T.T (SN 1981, trú thôn 10, xã Hà Linh).

Xe tải húc bay cổng làng ở Hà Tĩnh, tông trúng 1 học sinh nguy kịch - Ảnh 3
Hiện trường xe container lao vào nhà dân - Ảnh: VTC News

Thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình chị T. đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Cú tông trực diện khiến chị T. chị bị gãy chân. Căn nhà gỗ của gia đình chị T. hư hỏng nghiêm trọng. Chiếc xe container bị hư hỏng phần đầu.

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