Đi xe đạp điện, 2 học sinh bị thương nặng khi va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ

Xã hội 08/05/2023 14:47

Sau cú va chạm mạnh với xe ô tô 7 chỗ, 2 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 8/5, một lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến 2 học sinh bị thương. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40 sáng nay, tại Km 879+850 tuyến QL1A đi qua địa bàn thôn Trung Kiền (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Đi xe đạp điện, 2 học sinh bị thương nặng khi va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Thời điểm trên, anh Dương Văn T. (SN 1991, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 75A-261.XX lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 879+850, ô tô do anh T. điều khiển bất ngờ va chạm với xe đạp điện do em Trịnh Văn T. lái chở sau em Tôn Thất K. (học sinh cấp 2, trú xã Phú Gia) đang di chuyển qua đường.

Cũng theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, hậu quả, sau cú va chạm mạnh đã khiến 2 em học sinh bị thương, trong đó T. bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Một nhân chứng cho biết, khi người này đang ngồi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động lớn ở bên ngoài. Ngay sau đó người này liền chạy ra xem thì phát hiện vụ va chạm giao thông; tại thời điểm phát hiện vụ việc một trong hai em học sinh đi xe đạp điện bị thương khá nặng.

Đi xe đạp điện, 2 học sinh bị thương nặng khi va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ - Ảnh 2
Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Theo ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô 7 chỗ bị lật nghiêng, phần kính ở mặt trước xe bị vỡ, riêng xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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