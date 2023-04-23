Va chạm kinh hoàng với xe bán tải, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Xã hội 23/04/2023 17:06

Tại hiện trường, 2 nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm giữa đường. Nhiều mảnh vụn từ xe máy văng khá ra sau cú va chạm mạnh.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, chiều 23/4, Lãnh đạo UBND xã Kim Lập, huyện Kim Bôi xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 23/4 tại Đường 12B đoạn qua địa bàn xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi.

Va chạm kinh hoàng với xe bán tải, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm trên xe bán tải BKS: 28C- 065.73 do anh B.H.N. (SN 1988, trú tại xã Mỵ Hoà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) điều khiển theo hướng dốc Cun đi thị trấn Ba Hàng Đồi.

Đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy Honda Vision BKS: 28B1-217.77 di chuyển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, va chạm mạnh khiến phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Va chạm kinh hoàng với xe bán tải, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Va chạm mạnh khiến xe máy hư hỏng nặng, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ - Ảnh: Zingnews

Dẫn tin từ Zingnews, theo xác minh ban đầu, hai nạn nhân là là B.T.T. (sinh năm 1975) và B.T.T. (chưa rõ năm sinh), cùng sinh sống ở huyện Kim Bôi.

Tại hiện trường, 2 nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm giữa đường. Nhiều mảnh vụn từ xe máy văng khá ra sau cú va chạm mạnh.

Công an huyện Kim Bôi sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã điều động lực lượng và phương tiện tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lớn đã khiến toàn bộ chiếc xe khách bị thiêu rụi.

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