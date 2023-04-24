Đắk Lắk: 2 phụ nữ thương vong sau va chạm với xe tải

Xã hội 24/04/2023 17:30

Va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, vào khoảng 8h ngày 24/4, tại ngã 3 Phước An (đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 26 với Tỉnh lộ 9, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô tải BKS 47C-206.53 do tài xế Lê Văn Hòa điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng TP Buôn Ma Thuột - Krông Pắk.

Đắk Lắk: 2 phụ nữ thương vong sau va chạm với xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ Kinh tế & Đô thị, khi xe chạy tới địa điểm trên rẽ phải vào Tỉnh lộ 9 va chạm với xe máy BKS 47H1-813.03 do bà Triệu Thị L. (trú huyện Buôn Đôn) điều khiển chở phía sau bà Triệu Thị Ngh. (trú huyện Cư M’gar) lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, vụ va chạm khiến bà Ngh. tử vong; bà L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

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