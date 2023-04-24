Va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đang được cấp cứu.
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Theo thông tin từ Báo Giao Thông, vào khoảng 8h ngày 24/4, tại ngã 3 Phước An (đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 26 với Tỉnh lộ 9, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô tải BKS 47C-206.53 do tài xế Lê Văn Hòa điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng TP Buôn Ma Thuột - Krông Pắk.
Dẫn tin từ Kinh tế & Đô thị, khi xe chạy tới địa điểm trên rẽ phải vào Tỉnh lộ 9 va chạm với xe máy BKS 47H1-813.03 do bà Triệu Thị L. (trú huyện Buôn Đôn) điều khiển chở phía sau bà Triệu Thị Ngh. (trú huyện Cư M’gar) lưu thông cùng chiều.
Hậu quả, vụ va chạm khiến bà Ngh. tử vong; bà L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.