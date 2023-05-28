Sau khi va chạm với người phụ nữ đi bộ, tài xế tử vong thương tâm trong xe bán tải bốc cháy

Đời sống 28/05/2023 16:39

Xe bán tải chở những người đi dự đám cưới bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy, khiến lái xe tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 28/5, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân 1 vụ cháy xe khiến 1 người đàn ông tử vong trên địa bàn xã Tân Hội.

Sau khi va chạm với người phụ nữ đi bộ, tài xế tử vong thương tâm trong xe bán tải bốc cháy - Ảnh 1

Chiếc xe bốc cháy khiến lái xe tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt

Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê chiếc xe bán tải 34C-312.42 từ xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) rồi di chuyển về xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) để dự 1 đám cưới.

Tuy nhiên, sau khi đến khu vực cây số 4, khu Cư Xá, xã Tân Hội thì va chạm với 1 phụ nữ đi bộ. Sau khi xuống kiểm tra hiện trường và người bị nạn, người đàn ông này tiếp tục lên xe thì bất ngờ chiếc xe phát nổ 2 tiếng khiến lái xe mắc kẹt rồi tử vong trong chiếc xe bán tải.

Cũng theo thông tin từ báo Thanh niên, người phụ nữ bị xe bán tải va chạm bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Sau khi va chạm với người phụ nữ đi bộ, tài xế tử vong thương tâm trong xe bán tải bốc cháy - Ảnh 2

Chiếc xe bán tải bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Thanh niên

Khi xảy ra vụ cháy xe, lực lượng cảnh sát PCCC - CHCN đến hiện trường dập lửa nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi. Hiện các cơ quan chức năng của H.Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe bán tải làm 1 người tử vong.

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