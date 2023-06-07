Ngày 7/6, nữ sinh lớp 11 tử vong sau va chạm với xe bán tải trên đường Lý Thái Tổ, TP. Bảo Lộc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/6, trên đường Lý Thái Tổ, địa bàn xã Đam B’ri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn TP. Bảo Lộc tử vong. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin ban đầu, em P.T.T. (17 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm), đi xe máy trên đường Lý Thái Tổ theo hướng từ trung tâm TP. Bảo Lộc vào thác Đam B’ri (xã Đam B’ri).

Khi đến thôn 2, xã Đam B’ri thì va chạm với ô tô bán tải do ông L.Q.T. (ngụ phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Chiếc xe máy do em T. điều khiển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Vụ tai nạn khiến em T. bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến chuyện nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong, tại Bình Dương gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ báo Lao động, ngày 17/4, trên mạng lan truyền thông tin về một nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn tử vong thương tâm trên đường đi làm thêm về khuya. Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh viên bị thương nặng nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh: Báo Lao động Theo xác minh, nữ sinh viên bị tai nạn tên N.H.Y. bị nạn trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm 16/4, N.H.Y. đi làm về trên đường quốc lộ 13 thì bị một xe máy khác chạy phía sau tông trúng. Tai nạn khiến 3 người trên 2 xe bị thương, trong đó N.H.Y bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao động Cho đến tối 17/4, thi thể của em N.H.Y. được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Tối 17/4, đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận, nữ sinh viên này đang theo học năm 3 ngành Quản trị Kinh doanh của trường. Trong ngày mai, lãnh đạo trường và khoa sẽ đến viếng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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