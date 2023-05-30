TP.HCM: Chuẩn bị lên xe khách, 1 phụ nữ bị nam thanh niên táo tợn giật dây chuyền giữa phố đông người

Một người phụ nữ xách hành lý, chuẩn bị lên xe khách thì bị một người đàn ông đi xe máy ngược chiều giật sợi dây chuyền.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/5, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra vụ nam thanh niên táo tợn giật dây chuyền của một phụ nữ giữa chốn đông người. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 29/5, người phụ nữ khoảng 50 tuổi được tài xế xe ôm công nghệ chở đến trước một căn nhà trên quốc lộ 1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Kẻ gian (khoanh tròn đỏ) táo tợn giật dây chuyền của người phụ nữ - Ảnh: Báo Tiền Phong Vừa bước xuống xe, người phụ nữ bị một nam thanh niên đi xe máy ngược chiều áp sát và đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ rồi rồ ga bỏ chạy. Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân chỉ kịp hét lên thì người đàn ông đã nhanh chóng tháo chạy. Các nhân chứng cho biết có thể kẻ gian đã theo dõi người phụ nữ từ trước và đeo bám dọc quốc lộ để ra tay. "Vì sợi dây chuyền đã bị áo khoác che chắn kỹ, rất khó trông thấy" - một người dân nói và cho biết một số người đuổi theo nhưng không kịp.

Trước đó, nghi can đã chạy xe máy ngược chiều trên quốc lộ rồi áp sát, ra tay - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Nạn nhân sau đó lên xe khách rời đi mà không đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an quận 12 đang truy xét vụ việc. Cũng liên quan đến chuyện giật dây chuyền ở TP.HCM, theo thông tin từ báo Lao động, ngày 23/4, Công an TP. Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt được hai thanh niên đi xe máy có hành vi giật dây chuyền vàng của người đi đường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều ngày 16/4, tại ngã ba giao giữa đường Hiệp Bình - Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức), một người đàn ông chạy xe máy, chở theo vợ đang dừng xe chờ đèn đỏ. Lúc này có hai thanh niên đi xe máy trên quốc lộ 13, rẽ trái vào đường Hiệp Bình, bất ngờ áp sát, người ngồi sau thò tay giật sợi dây chuyền của người đàn ông đeo trên cổ, sau đó nhanh chóng tăng ga tẩu thoát trên đường Hiệp Bình hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao động Bất ngờ bị giật mạnh, người đàn ông cùng vợ suýt ngã vào đầu một đầu ôtô. Rất may, nam tài xế ôtô kịp thời phanh gấp. Nạn nhân sau đó đến Công an phường Hiệp Bình Phước trình báo. Vụ việc được camera hành trình của ô tô người dân ghi lại. Đến trưa ngày 23/4, Công an phường Hiệp Bình Phước đã bắt được kẻ giật dây chuyền vàng.

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