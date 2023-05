Lợi dụng khúc vắng vẻ, đối tượng đã rình rập, cướp tài sản của những cô gái, phụ nữ, đồng thời 'tranh thủ' sàm sỡ các nạn nhân.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 25/5/2023, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã tiếp nhận vụ án cướp tài sản và sàm sỡ nạn nhân. Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Kỳ Anh (19 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Cụ thể, do thiếu tiền tiêu sài, nên đối tượng đã sử dụng chiếc xe máy "ẩn" biển kiểm soát và rình rập ở nơi vắng vẻ để cướp tài sản. Con mồi mà Anh nhắn tới là những cô gái, phụ nữ đi một mình. Kỳ Anh sẽ chặn đầu nạn nhân, ép ngã rồi khống chế, cướp tài sản. Không những vậy, đối tượng còn "tranh thủ" sàm sỡ, bóp luôn vòng một của bị hại.

Cướp tài sản và sàm sỡ nạn nhân - Ảnh: báo Dân Trí

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản nhưng chỉ một lần thành công, cướp được 8 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo VTC News, tương tự vụ cướp, ngày 9/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã bắt tạm giam đối tượng Đỗ Quốc Thiên (24 tuổi, thường trú tại xóm 4, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đỗ Quốc Thiên tại cơ quan công an - Ảnh: báo VTC News

Cụ thể, vào ngày 30/7, Đỗ Quốc Thiên đi xe máy thì phát hiện chị N.T.H. đi xe máy điện chiều ngược lại nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thiên đã đuổi theo chị, áp sát chị và dùng tay phải bóp cổ chị H để khống chế. Sau đó, Thiên đã lấy hết tiền và điện thoại hiệu OPPO A1K.

