Một người phụ nữ bị 3 kẻ xấu dàn cảnh dụ lên xe 16 chỗ rồi chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/3, H. lái ôtô 16 chỗ chở M. và T. từ Tiền Giang đi Bình Dương để tìm khách đón xe về quê. Tối cùng ngày, xe của H. lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến cầu vượt An Sương (quận 12), M. thấy chị Q. (quê Sóc Trăng) đứng đón xe về quê nên báo cho H. dàn cảnh để thực hiện hành vi xấu.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 30/5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn H. (SN 1972, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn M. (SN 1991, quê Tiền Giang) và Thái Thanh T. (SN 1961) về tội Trộm cắp tài sản.

Khi hỏi và biết chị Q. đã đặt xe giường nằm của nhà xe A, cả nhóm nói đây là xe trung chuyển của nhà xe A. Tin tưởng, chị Q. lên xe và để một ba lô nhỏ cùng một ba lô lớn cạnh bên. Trên xe, nhóm M. nói để bảo đảm hành lý, tư trang nên nhóm này yêu cầu chị Q. tháo nữ trang bỏ vào túi xách. Chị Q. tin tưởng nên tháo vòng vàng cho vào túi nhỏ, đặt trước ngực.

Khi xe di chuyển vào đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), M. bảo với chị Q. là đến nơi đợi nhà xe A đón.

Xe vừa dừng, M. cầm chiếc ba lô lớn của chị Q. để ra hàng ghế sau nhằm che khuất tầm nhìn của chị này, đồng thời mở cửa xe cho chị Q. xuống. Lợi dụng lúc chị Q. xuống xe không để ý, T. mở dây kéo chiếc balô lớn lấy trộm balô nhỏ bên trong.

Cũng theo thông tin từ VnExpress, đợi mãi không thấy ai đón, chị Q. gọi lại nhà xe thì biết được không có xe trung chuyển. Cảnh sát sau đó xác định ông H. cùng đồng phạm đã gây ra sự việc và mở rộng điều tra.