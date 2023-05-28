Tiền Giang: Ba người phụ nữ vào khách sạn đánh ghen rồi quay clip nhằm cưỡng đoạt tài sản

Đời sống 28/05/2023 19:31

Sau khi phát hiện con rể quan hệ bất chính với một người phụ nữ 45 tuổi, bà H. cùng con gái và người thân đã tới khách sạn đánh ghen, quay clip.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 28/5, bà H. (53 tuổi); Nguyễn Thị T. (37 tuổi, con gái Hà) và Phan Hồng T. (33 tuổi) bị Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cả ba được tại ngoại hầu tra.

Dẫn tin từ báo Tuổi trẻ, qua điều tra ban đầu, ngày 6/5, bà H. biết con rể là Trần Quốc K. (37 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) vào một khách sạn trên địa bàn thị xã Cai Lậy cùng bà N.T.A.E. (45 tuổi) nên rủ Phan Hồng T. và con ruột là Nguyễn Thị T. cùng với những người thân vào khách sạn để đánh ghen.

Tiền Giang: Ba người phụ nữ vào khách sạn đánh ghen rồi quay clip nhằm cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1
Bà H. cùng những người thân trong gia đình tổ chức đánh ghen tại khách sạn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Khi đến khách sạn, bà H., Nguyễn Thị T. và Phan Hồng T. đập cửa xông vào phòng, chửi mắng và quay video toàn bộ diễn biến sự việc.

Sau đó, bà H., Nguyễn Thị T. và Phan Hồng T. đe dọa, gây áp lực để chiếm đoạt trang sức đang mang trên người của bà E. là 17 chiếc vòng vàng 18K để Tiến mang về nhà cất giữ.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà E. đã trình báo công an.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến chuyện đánh ghen rồi quay clip nhằm tống tiền cưỡng đoạt tài sản, 1 cụ ông 77 tuổi ở Đồng Tháp cũng từng rơi vào trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 4/8/2017, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với T. (34 tuổi); Đ. (33 tuổi); L. (20 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh); B. (47 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc) và G. (27 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 21/7/2017, L. mang điện thoại có chứa hình ảnh "phòng the" của một cụ ông (77 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) yêu cầu đưa 3 triệu đồng. Khi nạn nhân đưa cho L. 1,5 triệu đồng thì thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Từ lời khai của nghi phạm, những người liên quan gồm: T., Đ., B. bị tạm giữ để điều tra. Tại trụ sở cảnh sát, những người này thừa nhận cụ ông 77 tuổi thường đến quán cà phê tại huyện Cao Lãnh, nơi G. làm tiếp viên. Sau đó, G. đồng ý đến nhà nghỉ tâm sự với cụ này.

Biết chuyện, Nguyễn Văn B. (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) đã bàn bạc với L., T., B., Đ. và G. là sẽ dàn cảnh đánh ghen, quay clip để tống tiền nạn nhân.

Ngày 8/7/2017, G. cùng với cụ ông vào nhà nghỉ tại huyện Cao Lãnh. Trong lúc hai người đang tâm sự, Nguyễn Văn B., L., Đ., B. và T. xông vào. L. xưng là chồng của G. đòi đánh ghen, còn những người khác uy hiếp nạn nhân và dùng điện thoại quay lại cảnh "phòng the" rồi tống tiền nạn nhân.

Khi L. đến nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

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Vụ việc xảy ra giữa con đường trung tâm TP. Bạc Liêu khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Một số người chụp ảnh, quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

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