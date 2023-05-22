MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh

Đời sống 22/05/2023 10:36

Vụ việc xảy ra giữa con đường trung tâm TP. Bạc Liêu khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Một số người chụp ảnh, quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi trên xe ô tô, bị chặn lại, nghi bị đánh ghen gây xôn xao dư luận. Theo người đăng tải người viết cho biết, vụ việc xảy ra tại Bạc Liêu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 21/5, Công an P.3, TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) đang xác minh, làm rõ vụ nghi bị đánh ghen đang lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 17/5. Khi đó, một nhóm người (có nam và nữ) chặn đầu một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường Trần Phú, thuộc P.3, TP.Bạc Liêu. Sau khi chặn đầu xe, nhiều người lớn tiếng chửi bới, mở cửa xe.

Tiếp đó, một phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đập vào thân xe, lôi kéo cô gái trẻ và người đàn ông trong xe ra ngoài. Quá trình xô xát, người phụ nữ liên tục chửi bới, xông vào đánh cô gái đang ngồi trên xe. Có một thanh niên đi cùng đi liên tục ngăn cản. 

Vụ việc xảy ra giữa con đường trung tâm TP. Bạc Liêu khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Một số người chụp ảnh, quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay khi  hay tin vụ việc xảy ra, Công an P.3, TP. Bạc Liêu đã cử lực lượng đến hiện trường giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. 

MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh - Ảnh 1
Vụ nghi đánh ghen gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu - Ảnh: Cắt từ clip

Qua làm việc, công an xác định những người có liên quan gồm: bà N.T.T.Y (31 tuổi), ông N.T.H.P (29 tuổi), ông K.T.T(30 tuổi), ông L.P.L (46 tuổi, cùng ngụ TP.Bạc Liêu) và bà V.T.B.L (32 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Qua xác minh, ông L.P.L và bà V.T.B.L là vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2019, có quyết định của tòa án. Gần đây, ông L. quen biết bà N.T.T.Y. 

Tối 17/5, ông L. lái ô tô chở bà Y. đi mua cháo. Em của bà L. phát hiện đã điện thoại cho bà L biết và cùng N.T.H.P và  K.T.T chặn đầu xe, lột áo và lôi ông L.P.L ra khỏi xe, dùng nón bảo hiểm đánh bà Y.

Vụ việc nghi đánh ghen gây ách tắc, náo loạn một góc đường trung tâm TP.Bạc Liêu. Mặc dù Công an P.3 đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc, nhưng vẫn có nhiều người  hiếu kỳ, tụ tập trước cổng trụ sở công an gây mất an ninh trật tự.

MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh - Ảnh 2
Một người đàn ông ngồi trong xe ô tô bị lột áo, kéo ra khỏi xe - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 23/10/2022, UBND thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xô xát xuất phát từ ghen tuông vợ chồng khiến một cô gái bị cắn đứt 1 phần tai, 1 xe ôtô bị hư hỏng phần kính xe.

Chiều ngày 22/10/2022, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước.

Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong chiếc xe. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ôtô đã bị cắn mất một phần tai bên trái.

MXH rộ clip nghi đánh ghen ở Bạc Liêu: Người phụ nữ chắn trước ô tô đánh cô gái trẻ; công an nhập cuộc xác minh - Ảnh 3
Cô gái trong xe ôtô bị cắt đứt một phần tai - Ảnh: báo Người Lao động

Clip trên sau đó được chia sẻ chóng mặt, nhiều người cho biết địa điểm xảy ra sự việc tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

"Nhận được thông tin, Công an thị trấn Nông Cống đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ. Bước đầu xác định người đàn ông điều khiển chiếc xe trên và người phụ nữ đạp vỡ kính xe ôtô là vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh), giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang trong thời gian làm thủ tục ly hôn" - vị lãnh đạo này thông tin.

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