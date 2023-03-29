Nuôi con nhỏ, một người phụ nữ trong nhóm đánh ghen, lột đồ cô gái được xử tại ngoại

Xã hội 29/03/2023 19:07

Qua điều tra, công an xác định 3 người phụ nữ trực tiếp tham gia hành hung, lột đồ, cắt tóc cô gái trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ VOV, trưa nay (29/3), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thông tin, một trong ba người phụ nữ tham gia đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường đã được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Qua điều tra, công an xác định 3 người phụ nữ trực tiếp tham gia hành hung, lột đồ, cắt tóc cô gái trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Hỷ Hướng Xường (63 tuổi, mẹ Phùng) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi, chị dâu). 

Sau khi lấy lời khai, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ cả 3 người để điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”. Tuy nhiên, do Nìm Thùy Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại điều tra.

Nuôi con nhỏ, một người phụ nữ trong nhóm đánh ghen, lột đồ cô gái được xử tại ngoại - Ảnh 1
Cảnh T. bị các đối tượng đánh ghen - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, ngày 27/3, Phùng cùng Trang (chị dâu) và Xường (mẹ ruột) cùng một số nam thanh niên khác, đi trên một chiếc ô tô (màu trắng) và ba chiếc xe máy.

Khi thấy anh K và chị T đang đi trên chiếc xe ô tô (màu đen) tại đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một), thì một chiếc xe máy chặn đầu còn chiếc xe ô tô màu trắng ép chiếc xe màu đen lao lên vỉa hè.

Sau đó, cả nhóm khống chế đưa anh K và chị T xuống xe rồi đánh đập. Tiếp đó, ba người phụ nữ trên đánh túi bụi vào người chị T.

Mặc dù, anh K ra sức can ngăn bảo vệ, nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh. Chị T gào khóc thảm thiết van xin nhưng nhóm người này tiếp tục dùng kéo cắt hết tóc, rồi lột hết quần áo của cô gái.

Khi bỏ đi, nhóm người này còn lấy của chị T một chiếc điện thoại, Iphone 14 Promax trị giá 29 triệu đồng...

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ cả ba về hành vi làm nhục người khác, riêng hành vi cướp tài sản cơ quan công an vẫn đang xác minh để làm rõ.

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3 nghi phạm chính trong vụ việc đã bị công an tạm giữ, điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”.

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