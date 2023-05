Lộ danh tính đối tượng giật dây chuyền khiến người phụ nữ ngơ ngác nhìn theo rồi bị xe máy đè

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Tín khai nghiện ma túy, túng tiền nên đi cướp giật dây chuyền.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 25/5, Công an quận 12, TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín (30 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về vụ "người phụ nữ ngơ ngác nhìn theo tên cướp rồi bị xe máy đè lên".

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 đã điều tra, xác định Tín là đối tượng liên quan. Tuy nhiên, Tín đã bỏ trốn.

Nguyễn Trung Tín (30 tuổi, ngụ quận 12) - Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 25/5, công an đã ập vào một phòng trọ trên đường số 12, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức bắt giữ Tín.

Tại cơ quan công an, Tín khai nghiện ma túy, túng tiền nên đi cướp giật. Tuy nhiên, đối tượng này giật sợi dây chuyền không thành.

Trước đó, cũng theo thông tin từ báo Lao động, ngày 20/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ cướp dây chuyền táo tợn ở Quận 12, TP Hồ Chí Minh khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, hơn 16h ngày 18/5, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, khi đang điều khiển xe máy lưu thông đến trước số 36 Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, Quận 12) thì bị một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều phía sau đến áp sát. Đối tượng này giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe máy đè lên người.

Camera ghi lại người phụ nữ bị nghi phạm áp sát giật dây chuyền - Ảnh: Báo Lao động

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ đỡ xe cùng nạn nhân đưa lên lề đường. Sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bị kẻ gian giật đứt mất một phần, phần còn lại nạn nhân đã thu hồi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước màn cướp giật táo tợn này. Qua nắm thông tin từ người dân, Công an phường An Phú Đông (Quận 12) đã đến ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để xác minh làm rõ.

