Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 2/6, Công an quận Hải An, TP. Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy trên cầu vượt biển khiến 1 người tử vong.

Khi đến vị trí Km7+300 cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (thuộc địa phận phường Đông Hải 2, quận Hải An), xe đầu kéo do anh K. điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 15B3 - 943.xx do bà Phạm Thị C. (sinh năm 1964, trú tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) điều khiển đi từ hướng Cát Hải sang Hải An.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, bà C. điều khiển xe ngược chiều đi lấn làn, đâm vào bánh lốp ngoài hàng thứ 3 bên lái của xe đầu kéo, dẫn đến tai nạn trên. Kiểm tra nhanh, lái xe đầu kéo không có cồn và ma túy. Hiện Công an quận Hải An đang thụ lý điều tra vụ việc.

Cũng liên quan đến chuyện tai nạn trên cầu vượt tại Hải Phòng, gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 0h30 ngày 28/5, ba thanh niên trên hai xe máy đuổi theo một xe máy kẹp ba trên đường Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng). Khi lên cầu vượt Lạch Tray, một xe máy lao trực diện vào xe container biển kiểm soát 15H - 018xx chạy chiều ngược lại.

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân được xác định là V.B.A (sinh năm 2004, trú tại An Dương). Ngoài ra, P.K.D. (sinh năm 2006 tuổi, trú tại Đồng Hòa, Kiến An) bị thương nặng, cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi va chạm, các phương tiện hư hỏng nặng, riêng xe máy do V.B.A. điều khiển bốc cháy. Theo cơ quan chức năng, cầu vượt Lạch Tray từ lâu đã cấm xe hai bánh lưu thông do đoạn này nhiều xe đầu kéo di chuyển, nguy cơ mất an toàn cao. Sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp điều tra vụ tai nạn.