Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 18/06/2023 22:27

Ba chị em đi bắt ốc cùng nhau và bị hụt chân, không may 1 cháu bé 12 tuổi đã đuối nước và tử vong.

Theo thông tin từ VietnamPlus, vào ngày 18/6/2023 đã xảy ra vụ một cháu bé 12 tuổi đuối nước thương tâm tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Vào khoảng 14h30 cùng ngày, cháu Đ.T.T.V. (12 tuổi) cùng 2 em là Đ.T.S. và Đ.T.T.V. (trú tại thôn 17, xã Nhân Cơ) đi bắt ốc tại một hồ chứa nước tưới càphê của một hộ dân trong thôn.

Bất ngờ, ba chị em đã hụt chân rơi xuống khu vực nước sâu trong hồ. Hai cháu S. và V. may mắn được một người dân phát hiện và cứu kịp, riêng cháu T.V. không may bị đuối nước và tử vong.

Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, đến khoảng 15h cùng ngày, người dân trong thôn đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Gia đình các cháu thuộc diện khó khăn, UBND xã Nhân Cơ đã tổ chức thăm viếng, động viên.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra nhiều vụ trẻ em tử vong do đuối nước tại các ao, hồ tưới cà phê, tiêu… hầu hết đều là các ao sâu, vách đứng, rất nguy hiểm khi trẻ không may rơi xuống. Các gia đình cần cẩn trọng trong việc rào chắn, cảnh báo, cũng như trông coi các em nhỏ trong dịp hè.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong; trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong, tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ em tử vong do đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm 86% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

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Sáng 17/6, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 du khách tử vong thương tâm.

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