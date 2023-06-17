Nữ du khách tử vong thương tâm, 3 người đuối nước sau khi check-in tại thác

Đời sống 17/06/2023 11:42

Sáng 17/6, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 du khách tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Giao thông, Khoảng 15h ngày 16/, một đoàn khách 16 người từ TP. Vinh lên xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An dự đám cưới, sau đó đi chơi, tắm thác Sao Va (bản Long Quang, xã Tiền Phong).

Nữ du khách tử vong thương tâm, 3 người đuối nước sau khi check-in tại thác - Ảnh 1
Thác Sao Va, nơi người phụ nữ tắm thác, mất tích - Ảnh: VietNamNet

Sau khi tắm xong, do chủ quan, 3 người đã leo trèo tại khu vực chân thác để chụp ảnh check-in. Trong lúc chụp ảnh không may cả 3 người bị trượt chân xuống vùng nước sâu.

Nữ du khách tử vong thương tâm, 3 người đuối nước sau khi check-in tại thác - Ảnh 2
Người dân theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân vào chiều 16/6 - Ảnh: Báo Nghệ An

Phát hiện sự việc, mọi người chạy lại ứng cứu và kéo được 2 người lên, riêng chị N.T.H.Y. (SN 1982, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) bị nước nhấn chìm mất tích.

Theo nguồn tin từ báo Nghệ An, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tiền Phong nhanh chóng huy động lực lượng để tìm kiếm chị Y. Đến lúc 19h30, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Nữ du khách tử vong thương tâm, 3 người đuối nước sau khi check-in tại thác - Ảnh 3
Lực lượng chức năng địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Giao thông

Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 23h cùng ngày (16/6), cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể chị Y.

Ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, , địa phương này đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm ở thác nước nhưng du khách không chú ý dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Nữ du khách tử vong thương tâm, 3 người đuối nước sau khi check-in tại thác - Ảnh 4
Đây là khu vực đã được cắm biển cảnh báo - Ảnh: Ảnh: Báo Nghệ An
Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý

Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nạn nhân vụ đuối nước ở sông Trà Lý, đã được tìm thấy.

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