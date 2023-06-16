Ngày 16/6, Chủ tịch UBND H.Duyên Hải (Trà Vinh), xác nhận thông tin 3 em tử vong sau khi đi tắm ở hồ nước gần nhà trong đó, có 2 em là anh em ruột, em còn lại là bà con.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cuối giờ chiều hôm qua (15/6), có 4 em nam gồm: T.T.Tn (14 tuổi); T.T.Tm (8 tuổi, em ruột Tn, cùng ngụ ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, H.Duyên Hải); T.T.K (12 tuổi, ngụ ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, H.Duyên Hải) và T.T.T (10 tuổi) rủ nhau đi tắm tại một hồ của người dân ở ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc. Hồ rộng khoảng 10 m2, có độ sâu từ 3 - 4 m. Thi thể các em nhỏ xấu số được đưa về nhà làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương - Ảnh: Báo Thanh niên Khoảng 17 giờ cùng ngày (15/6), em T. chạy về nhà thông báo 3 em Tn, Tm và K. bị đuối nước. Lúc này, người dân hô hoán và cùng nhau đến hồ lặn tìm. Thi thể 3 em Tn, Tm và K. được tìm thấy đã tử vong dưới đáy hồ sau khoảng hơn 20 phút tìm kiếm.

Ngày 16/6, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND H.Duyên Hải (Trà Vinh), xác nhận thông tin trên và cho biết, em Tn và Tm là anh em ruột, gia đình thuộc hộ nghèo. K. là anh em bà con với Tn và Tm. Hiện tại, cha mẹ của 3 em này đều đi làm ăn xa TP.HCM, gửi các em cho ông bà ngoại ở cùng địa phương nuôi dưỡng. Nhiều người dân đến gia đình các em chia buồn và hỗ trợ tang lễ - Ảnh: Báo Thanh niên Đồng thời, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp gia đình mai táng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, khoảng 15h chiều ngày 11/6, ông ngoại dẫn 4 cháu nhỏ ra bờ biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) tắm (trong đó có 1 cháu học lớp 8, 2 cháu học lớp 6 và 1 cháu nhỏ khác) xuống biển Hải Ninh tắm. Trong lúc 3 cháu lớn xuống tắm, ông ngoại ở trên bờ trông cháu nhỏ. Sau đó, người ông đưa cháu nhỏ về nhà trước (với ý định sau đó quay lại đón 3 cháu lớn). Tuy nhiên, khi người ông quay lại thì phát hiện cả 3 cháu đều bị sóng biển cuốn mất tích. Tìm thấy thi thể các cháu bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Lao động Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Sau thời gian ngắn, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 cháu nhỏ.

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông Ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đã nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cầu cứu đội tìm kiếm một cháu bé bị đuối nước

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