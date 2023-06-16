Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước khi tắm hồ gần nhà, 3 em nhỏ tử vong tại hiện trường

Đời sống 16/06/2023 12:05

Ngày 16/6, Chủ tịch UBND H.Duyên Hải (Trà Vinh), xác nhận thông tin 3 em tử vong sau khi đi tắm ở hồ nước gần nhà trong đó, có 2 em là anh em ruột, em còn lại là bà con.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cuối giờ chiều hôm qua (15/6), có 4 em nam gồm: T.T.Tn (14 tuổi); T.T.Tm (8 tuổi, em ruột Tn, cùng ngụ ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, H.Duyên Hải); T.T.K (12 tuổi, ngụ ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, H.Duyên Hải) và T.T.T (10 tuổi) rủ nhau đi tắm tại một hồ của người dân ở ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc. Hồ rộng khoảng 10 m2, có độ sâu từ 3 - 4 m.

Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước khi tắm hồ gần nhà, 3 em nhỏ tử vong tại hiện trường - Ảnh 1
Thi thể các em nhỏ xấu số được đưa về nhà làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương - Ảnh: Báo Thanh niên

Khoảng 17 giờ cùng ngày (15/6), em T. chạy về nhà thông báo 3 em Tn, Tm và K. bị đuối nước. Lúc này, người dân hô hoán và cùng nhau đến hồ lặn tìm. Thi thể 3 em Tn, Tm và K. được tìm thấy đã tử vong dưới đáy hồ sau khoảng hơn 20 phút tìm kiếm.

Ngày 16/6, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND H.Duyên Hải (Trà Vinh), xác nhận thông tin trên và cho biết, em Tn và Tm là anh em ruột, gia đình thuộc hộ nghèo. K. là anh em bà con với Tn và Tm. Hiện tại, cha mẹ của 3 em này đều đi làm ăn xa TP.HCM, gửi các em cho ông bà ngoại ở cùng địa phương nuôi dưỡng.

Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước khi tắm hồ gần nhà, 3 em nhỏ tử vong tại hiện trường - Ảnh 2
Nhiều người dân đến gia đình các em chia buồn và hỗ trợ tang lễ - Ảnh: Báo Thanh niên

Đồng thời, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp gia đình mai táng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, khoảng 15h chiều ngày 11/6, ông ngoại dẫn 4 cháu nhỏ ra bờ biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) tắm (trong đó có 1 cháu học lớp 8, 2 cháu học lớp 6 và 1 cháu nhỏ khác) xuống biển Hải Ninh tắm. Trong lúc 3 cháu lớn xuống tắm, ông ngoại ở trên bờ trông cháu nhỏ. Sau đó, người ông đưa cháu nhỏ về nhà trước (với ý định sau đó quay lại đón 3 cháu lớn). Tuy nhiên, khi người ông quay lại thì phát hiện cả 3 cháu đều bị sóng biển cuốn mất tích.

Thương tâm: 2 anh em ruột đuối nước khi tắm hồ gần nhà, 3 em nhỏ tử vong tại hiện trường - Ảnh 3
Tìm thấy thi thể các cháu bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Lao động

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Sau thời gian ngắn, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 cháu nhỏ.

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông

Nỗ lực tìm kiếm cháu bé 12 tuổi ở Thái Bình bị đuối nước khi đi tắm sông

Ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình đã nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cầu cứu đội tìm kiếm một cháu bé bị đuối nước

Xem thêm
Từ khóa:   2 anh em ruột đuối nước đuối nước thi thể

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ