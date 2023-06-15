Nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé 12 tuổi đuối nước ở Thái Bình

Ngay khi nhận được thông tin, Đội cứu hộ cứu nạn đã huy động 2 cano và 14 thành viên đội tổ chức rà câu, tìm kiếm suốt đêm tại khu vực sông Trà Lý (đoạn phía dưới mố cầu Bo phía phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện Đội cứu hộ cứu nạn 116 tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 12h đêm 14/6 lực lượng cứu hộ nhận được điện thoại nhờ đội hỗ trợ, trợ giúp tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước từ một người phụ nữ.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, theo thông tin ban đầu, chiều qua (14/6), cháu A cùng 3 bạn khác rủ nhau đi tắm trên sông Trà Lý đoạn phía dưới mố cầu Bo phía phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình.

Người dân đứng hai bên cầu Bo theo dõi Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình tìm kiếm nạn nhân đuối nước - Ảnh: Báo Lao Động

Đại diện Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình cho biết, theo lời kể của bạn bè, bản thân cháu A không biết bơi, trong nhóm 3 cháu đi cùng A thì cũng chỉ có 2 cháu mới biết bơi nên có thể vì vậy nên tò mò, hào hứng rủ nhau đi tắm. Thời điểm A bị đuối nước mất tích khoảng 16h chiều qua. Thế nhưng do quá hoảng sợ, sợ hãi nên 3 bạn còn lại đi tắm cùng đã không dám nói sự thật với bố mẹ nạn nhân và cả bố mẹ mình. Mãi gần 12h đêm, một trong ba cháu mới nói thật với mẹ về việc bạn A bị đuối nước. Chị này ngay lập tức gọi điện cho thông báo cho lực lượng cứu hộ.

Việc tìm kiếm đã đang gặp nhiều khó khăn bởi khu vực xảy ra tai nạn có rất nhiều gầm đá và lờ bát quái, lưới chài của người dân.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra nhiều vụ đuối nước tử vong thương tâm do tắm sông, nạn nhân chủ yếu là học sinh, trẻ nhỏ. Dịp nghỉ hè, số lượng các vụ đuối nước càng tăng lên. Dù đã tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều song một bộ phận phụ huynh, các em học sinh vẫn còn tâm lý chủ quan, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.