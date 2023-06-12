Lâm Đồng: Rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tắm suối, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 12/06/2023 15:31

Bốn học sinh tiểu học rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tỉnh Lâm Đồng chơi, tắm suối. Trong lúc tắm, 2 em không may bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 12/6, UBND xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tiểu học tử vong.

Trưa 11/6, nhóm 4 em học sinh rủ nhau vào suối dưới chân thác Ba Tầng thuộc thôn 3, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm chơi. Sau đó, cả 4 cháu nhỏ cùng nhau xuống suối tắm thì không may 2 cháu là K.C. và K.H. (cùng 7 tuổi) bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, nhấn chìm.

Thấy vậy, 2 cháu nhỏ còn lại đã chạy về thông báo người lớn đến ứng cứu. Sau hơn hơn giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé.

Lâm Đồng: Rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tắm suối, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sau hơn hơn giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé - Ảnh: Internet

Theo chính quyền địa phương, 2 cháu bé bị đuối nước đang cùng học lớp 2 tại trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Lộc Lâm. Gia đình 2 em đều có hoàn cảnh khó khăn. Theo UBND xã Lộc Lâm, về mùa nắng, người dân địa phương thường đến thác Ba Tầng tắm và lấy nước. Thế nhưng, thời gian gần đây do mưa lớn nên nước tại thác Ba tầng chảy xiết và sâu rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Liên quan đến chuyện trẻ em tử vong vì đuối nước, gần đây tại Thanh Hóa cũng vừa xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 11/6, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 trẻ nhỏ chết đuối khi đi tắm biển trên địa bàn phường.

Lâm Đồng: Rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tắm suối, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ 3 trẻ em chết đuối khi tắm biển - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11/6, tại bãi biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Theo ông Phương, 3 cháu nhỏ tử vong ngụ tại xã Thanh Thủy (thị xã Nghi Sơn) và huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi xảy ra sự việc, người ông ngoại (ở xã Thanh Thủy) dẫn 4 cháu nhỏ (đều là cháu ngoại, 1 cháu SN 2009, 2 cháu SN 2011 và 1 cháu còn nhỏ). 

"Trong lúc 3 cháu lớn xuống tắm, người ông ở trên bờ, sau đó đưa cháu nhỏ nhất về nhà. Khi ông quay ra thì các cháu đã bị nước cuốn mất tích. Các cháu nghỉ hè về chơi với ông ngoại, trong đó có 1 cháu quê tại huyện Nông Cống mới từ miền Nam về. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các cháu về cho gia đình lo hậu sự" - ông Phương thông tin.

Cũng theo ông Phương, ngay sau khi sự việc xảy ra, các đoàn thể, Phòng GD-ĐT thị xã Nghi Sơn cùng chính quyền phường đã kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát với gia đình các cháu nhỏ.

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