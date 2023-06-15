Đi tắm ở đập Triều Dương, bé trai 12 tuổi bị đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 15/06/2023 09:02

Sự việc thương tâm vừa xảy ra tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nạn nhân là em N.Q.H. (12 tuổi) trú tại xã Thanh Tùng.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, sáng ngày 14/6, em N.Q.H. về xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân (Thanh Chương) để dự đám giỗ ông ngoại, sau đó em theo người thân qua nhà dì ở xã Thanh Lâm chơi.

Buổi chiều cùng ngày, em H. cùng một số người thân gồm cả người lớn và trẻ em đi tắm ở đập Triều Dương thuộc xóm 5, xã Thanh Lâm. Trong quá trình tắm, em H. bị đuối nước và không qua khỏi. Mọi người đã vớt được thi thể em tại nơi đuối nước không lâu sau đó.

Đi tắm ở đập Triều Dương, bé trai 12 tuổi bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực người dân thường đến tắm ở đập Triều Dương đã được Đoàn xã Thanh Lâm cắm biển cảnh báo - Ảnh: Báo Nghệ An

Được biết, em H. có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Bố H. đã mất vì tai nạn giao thông cách đây mấy năm, mẹ đi làm ăn xa, em đang ở với ông bà nội. Thông tin từ anh Đặng Quốc Bảo - Bí thư Đoàn xã Thanh Lâm, dịp nắng nóng này, người dân đưa nhau về đập Triều Dương tắm khá đông, trong đó có nhiều trẻ em. Mặc dù thanh niên và các đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền phòng chống đuối nước, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, nhưng người dân vẫn chủ quan.

Liên quan đến chuyện nam sinh tử vong do đuối nước, tại Thái Bình gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Lao động, sáng ngày 13/6, ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xác nhận, khoảng 16h30 chiều ngày 12/6 trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một nam học sinh lớp 11 gặp nạn trong khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Nạn nhân được xác định là T.V.T. (16 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Vào thời điểm kể trên, chính quyền xã Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc có học sinh lớp 11 trong quá trình cùng nhóm bạn nhảy từ trên cống Tân Đệ xuống sông Kiến Giang để tắm sông, nô đùa bị chấn thương nặng, bất tỉnh nên đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp sơ cấp cứu người bị nạn.

"Theo lời kể của các bạn đi cùng thì cháu học sinh này nhảy từ trên cống xuống sông tắm khi trên người còn rất nhiều mồ hôi chưa kịp ráo. Do đó các bạn cháu nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị cảm lạnh, sốc nhiệt nên đã bị ngất, bất tỉnh. Tuy nhiên đây mới là lời kể ban đầu của các cháu trong trạng thái hoảng loạn, nguyên nhân thực sự chúng tôi đang nghe tổng hợp báo cáo của các đơn vị", ông Tâm cho biết.

Đi tắm ở đập Triều Dương, bé trai 12 tuổi bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Người dân và chính quyền phối hợp sơ cấp cứu cho nam sinh lớp 11 ở Thái Bình - Ảnh: Báo Lao động

Tiến sĩ Đỗ Văn Lương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư - cho biết: "Theo báo cáo của kíp trực, ca cấp cứu này nạn nhân nhảy cầu tắm sông, không rõ đầu va đập vào vật gì nhưng có chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi nạn nhân được đưa lên bờ, rất may có bác sỹ cấp cứu của Bệnh viện Nhi Thái Bình nhà ở gần đó đã ra cùng với người dân cấp cứu nạn nhân. Khoảng 30 phút sau nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư trong tình trạng còn tim, anh em cấp cứu ngược tuần hoàn sau đó gọi xe cứu thương chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên tiên lượng khó vì đồng tử nạn nhân giãn, sợ mất não".

Theo xác nhận từ phía bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào sáng ngày 13/6, khoảng 20h tối ngày 12/6, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim trước viện. Dù được các bác sỹ tận tình cấp cứu, cứu chữa trong khoảng 30 phút sau đó nhưng nạn nhân T.V.T. đã không vượt qua được nguy kịch, không còn dấu hiệu của sự sống. Đến khoảng 20h35 tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Lâm Đồng: Rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tắm suối, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong thương tâm

Lâm Đồng: Rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tắm suối, 2 học sinh tiểu học bị đuối nước tử vong thương tâm

Bốn học sinh tiểu học rủ nhau ra khu vực thác 3 tầng tỉnh Lâm Đồng chơi, tắm suối. Trong lúc tắm, 2 em không may bị nước cuốn mất tích.

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