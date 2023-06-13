Tặng bằng khen cho 2 em học sinh dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước ở Tiền Giang

Đời sống 13/06/2023 10:40

Trước hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi đuối nước của 2 em Mai Hoàng Phi và Nguyễn Thanh Tâm, các lãnh đạo địa phương đã đến trường thăm hỏi và tặng Giấy khen khích lệ tinh thần “Gương người tốt việc tốt” của các em.

Theo thông tin từ VOV, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mới đây đã ký Quyết định tặng bằng khen cho 2 học sinh Mai Hoàng Phi (học sinh lớp 7) và Nguyễn Thanh Tâm (học sinh lớp 9), Trường Tiểu học và THCS Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giangnày với thành tích “dũng cảm cứu người chết đuối”.

Tặng bằng khen cho 2 em học sinh dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước ở Tiền Giang - Ảnh 1
Hai em học sinh dũng cảm cứu bạn được UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen - Ảnh: VOV

Trước đó, vào lúc 17h ngày 6/4 vừa qua, sau khi tan trường trên đường đi về nhà, em Mai Hoàng Phi (học sinh lớp 7) và em Nguyễn Thanh Tâm (học sinh lớp 9), Trường Tiểu học và THCS Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát hiện em Phạm Quốc Duy (học sinh lớp 5) của ngôi trường này khi rửa chân tại cống Ông Thiệm (ấp Thanh Bình, xã Thanh Hòa) bất cẩn bị trượt chân rơi xuống dòng nước.

Em Duy cố gắng tìm cách để leo lên bờ nhưng không được và dần dần đuối sức, nên gào kêu cứu. Thấy vậy, em Mai Hoàng Phi không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu Duy và được em Nguyễn Thanh Tâm tiếp sức cứu bạn vào bờ an toàn. Khu vực cống đập này sâu hơn 3 mét nhưng 2 em học sinh này đã có hành động dũng cảm làm mọi người xúc động và khâm phục.

Trước hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi đuối nước của 2 em Mai Hoàng Phi và Nguyễn Thanh Tâm, Ban Thường vụ Thị đoàn, Hội đồng Đội Thị xã Cai Lậy, UBND xã Thanh Hòa đã đến trường thăm hỏi và tặng Giấy khen khích lệ tinh thần “Gương người tốt việc tốt” của các em.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã khen thưởng và biểu dương 2 em dưới cờ để các bạn khác trong trường học tập và noi theo.

Theo thông tin từ Báo Bắc Giang, vào ngày 9/6 vừa qua, lãnh đạo huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũng vừa khen thưởng đột xuất 3 em học sinh đã dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước.

Tặng bằng khen cho 2 em học sinh dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước ở Tiền Giang - Ảnh 2
Lãnh dạo UBND huyện Tân Yên trao Giấy khen cho 3 học sinh có hành động dũng cảm - Ảnh: Báo Bắc Giang

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/6, nhóm học sinh đều ở thôn Lãn Tranh 1, xã Liên Chung, gồm: Dương Văn Khánh, Dương Thị Thanh (đều SN 2007); Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Mai Lan (đều SN 2009) rủ nhau chơi tại gầm cầu mới sông Thương (đoạn chảy qua địa bàn xã). Trong quá trình vui chơi gần mép sông, các em đã lội ra xa bờ. 

Mặc dù đã nắm tay nhau nhưng vì hố nước cách xa bờ, dòng nước chảy xoáy, các em vô tình trượt chân nên đều bị ngã xuống nước. 

Lúc này các bạn gồm: Dương Hải Đăng (SN 2008), Nguyễn Đức Cường, Dương Minh Công (đều SN 2010), ở thôn Lãn Tranh 2, là học sinh Trường THCS Liên Chung đang chơi gần đó liền chạy tới, cứu được 2 em Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Mai Lan. Em Dương Minh Công tiếp tục bơi ra cứu hai em: Dương Văn Khánh, Dương Thị Thanh nhưng lúc này nước xoáy mạnh hơn, cả nhóm hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng không kịp.

Ghi nhận và động viên tinh thần dũng cảm cứu người, UBND huyện Tân Yên tặng Giấy khen cho 3 em: Đăng, Cường, Công. Đồng thời đề xuất các đơn vị cấp trên kịp thời khen thưởng. Đây là những tấm gương người tốt, việc tốt cần được biểu dương, nhân rộng.

Được biết trước đó UBND xã Liên Chung cũng tặng Giấy khen cho các em học sinh trên.

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