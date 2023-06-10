Giải cứu thành công 3 trẻ em trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Nha Trang

Đời sống 10/06/2023 12:43

Ngày 10/6, Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người (3 người lớn và 3 trẻ em), cùng với đó có 2 người tự thoát được ra ngoài đám cháy.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 0h32 ngày 10/6, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà dân 3 tầng tại địa chỉ số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa phát hiện cháy. Lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang 2 căn nhà bên cạnh. Người dân lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Giải cứu thành công 3 trẻ em trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Nha Trang - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy làm ba người tử vong ở TP.Nha Trang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay khi nhận thông báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã đã cấp tốc xuất xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

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Vụ cháy nằm trong con hẻm nhỏ nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại hiện trường, tổ công tác chữa cháy gặp khó khăn do ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày (10/6), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn đồng thời, lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người trong đó 3 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Ngoài ra, 2 người khác đã tự thoát được ra ngoài.

Giải cứu thành công 3 trẻ em trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Nha Trang - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Theo nguồn tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vụ cháy đã làm ba nạn nhân tử vong gồm V.N.T (sinh năm 1956) và hai người cháu của ông Trai là V.M.C.A. (sinh năm 2017), V.M.Q.A (sinh năm 2014) tất cả đều có hộ khẩu thường trú xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Các thi thể đã được đến quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. UBND thành phố, UBND phường Lộc Thọ đã đến hỏi thăm, động viên, chia sẻ mất mát với người nhà của nạn nhân trong sự cố này.

Gia đình nạn nhân cư trú ở đây mấy tháng. Tầng trệt được tận dụng để bán tạp hóa, hai tầng trên dùng để ở.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Nha Trang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm

Rạng sáng 10/6, một đám cháy đã xảy ra tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

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