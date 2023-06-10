Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm

Đời sống 10/06/2023 10:13

Rạng sáng 10/6, một đám cháy đã xảy ra tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 10/6, nguồn tin từ Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vụ cháy tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã làm 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h20 phút ngày 10/6, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà 3 tầng liền báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau đó, các lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường phát hiện trong nhà có nhiều người, các chiến sĩ chữa cháy đã nhanh chóng giải cứu được 3 trẻ em ra khỏi căn nhà bị cháy.

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 2
May mắn giải cứu được 3 trẻ em ra khỏi căn nhà bị cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Cũng theo thông tin từ VOV, lửa cháy lớn và lan sang căn nhà bên cạnh. Lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường phát hiện trong nhà có nhiều người.

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 3
Huy động nhiều phương tiện để ứng cứu - Ảnh: VOV
Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 4
Công an tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: VOV

Công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình hẹp, hẻm nhỏ, nhà kín không có đường thoát hiểm. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày đám cháy được khống chế hoàn toàn. 

Hiện trường cháy căn nhà 3 tầng ở Khánh Hòa khiến 3 ông cháu tử vong thương tâm - Ảnh 5
Việc ứng cứu gặp khó khăn vì đường hẻm nhỏ, hẹp - Ảnh: VOV

Thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong. Các nạn nhân được xác định là cụ ông 70 tuổi và 2 cháu nội gồm một cháu 8 tuổi, một cháu 5 tuổi.

Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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