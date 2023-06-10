Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 10/6, nguồn tin từ Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vụ cháy tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã làm 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h20 phút ngày 10/6, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà 3 tầng liền báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau đó, các lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường phát hiện trong nhà có nhiều người, các chiến sĩ chữa cháy đã nhanh chóng giải cứu được 3 trẻ em ra khỏi căn nhà bị cháy.