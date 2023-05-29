Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm

Đời sống 29/05/2023 11:20

Tối ngày 28/5, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h30 ngày 28/5, người dân hoảng hốt khi thấy ngọn lửa bùng phát tại ki ốt bán quần áo trên đường Nguyễn Văn Côn tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. 

Trong ki ốt chứa nhiều chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa cháy mạnh, khói đen bốc lên cao hàng chục mét và lan sang ki ốt bán phụ kiện điện thoại kế bên. Thời điểm trên, 2 ki ốt trên đều khóa trái cửa nên người dân khó dập lửa bên trong. 

Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, do trong ki ốt chứa nhiều chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Sau đó, ngọn lửa cháy lan sang ki ốt buôn bán phụ kiện điện thoại bên cạnh.

Lúc này, hai ki ốt đều đóng cửa nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh, công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút chữa cháy, ngọn lửa được khống chế tránh cháy lan sang nhà người dân xung quanh và được dập tắt hoàn toàn sau đó.

Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm - Ảnh 2

Sau vụ cháy, hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm tài sản, vật dụng tại hai ki ốt bị thiêu rụi gần như toàn bộ.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cũng liên quan đến chuyện cháy ki ốt bán hàng, theo thông tin từ VnExpress, vào khoảng 1h sáng ngày 24/5, lửa từ góc ki ốt nhanh chóng lan ra chợ tạm Vina lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Diện tích cháy gần 2.000 m2, gồm khoảng 60 ki ốt ở chợ tạm và 1/3 trung tâm thương mại nằm bên cạnh.

Nhà cách chợ khoảng 500m, anh T. cho biết đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán, chạy đến thì lửa đã bao trùm một góc chợ. "Gió rất lớn nên lửa lan nhanh, chỉ ít phút cả khu chợ bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Mùi khét đặc quánh không khí, người dân không thể đứng gần vì sức nóng và mùi khói", anh kể.

Hai ki ốt buôn bán quần áo và phụ kiện điện thoại ở Tiền Giang cháy rụi trong đêm - Ảnh 3
Chợ Vina bốc cháy dữ dội - Ảnh: VnExpress

Nhiều tiểu thương chạy vào cứu đồ nhưng lửa lớn nên không cứu được nhiều. Một ôtô bị thiêu rụi do nằm trong ki-ốt, một chiếc khác đỗ trên vỉa hè bị cháy một phần. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc điều 8 xe chuyên dụng cùng 60 lính cứu hỏa tới hiện trường. Đến 5h, hỏa hoạn được khống chế. 

Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng

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Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ tạm Vina khiến gần 2000m2 bị ảnh hưởng.

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