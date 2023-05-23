Hiện trường cháy lớn, lửa bốc cao nghi ngút tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ ở Hà Nội

Đời sống 23/05/2023 11:42

Sáng nay 23/5, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng lan sang nhiều nhà kho ở Đền Lừ (Hà Nội).

Theo thông tin từ VTC News, khoảng hơn 7h ngày 23/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại dãy kho xưởng sản xuất tại khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát tại một kho xưởng tại khu vực Đền Lừ 3. Lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan ra khoảng 4 kho.

Hiện trường cháy lớn, lửa bốc cao nghi ngút tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ ở Hà Nội - Ảnh 1

Cháy ngùn ngụt ở dãy kho xưởng khu Đền Lừ (Hà Nội) - Ảnh: VTC News

Cũng theo thông tin từ VOV, tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy ở các địa bàn lân cận cũng được chi viện. 

Hiện trường cháy lớn, lửa bốc cao nghi ngút tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ ở Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường - Ảnh: VOV
Hiện trường cháy lớn, lửa bốc cao nghi ngút tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ ở Hà Nội - Ảnh 3
Lực lượng chức năng dùng các thiết bị ngăn lửa cháy lan - Ảnh: VOV
Hiện trường cháy lớn, lửa bốc cao nghi ngút tại dãy nhà kho chợ đầu mối Đền Lừ ở Hà Nội - Ảnh 4
Đến 9h sáng ngọn lửa được khống chế - Ảnh: VOV

Đến khoảng 9h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng huy động máy xúc đến phá dỡ mái tôn, tường để tiếp cận bên trong. Những kho xưởng kế bên cũng đã di chuyển đồ đạc ra ngoài tránh cháy lan gây thiệt hại.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

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