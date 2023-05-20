Bé V. là con gái lớn của chị H.T.T. (28 tuổi, hiện sống tại TP.HCM), người bị bỏng nặng nhất trong vụ việc khi đang mang thai 37 tuần.

Liên quan đến vụ việc gia đình 3 người ở TP.HCM bị bỏng khi nướng mực bằng cồn, theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 20/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang tiếp nhận điều trị cho bé T.H.T.V. (4 tuổi).

Theo đó, thời điểm bé V. được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã thăm khám và xác định bé bỏng 8% diện tích cơ thể. Bệnh nhi được thay băng, bù dịch, chăm sóc tích cực tại khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, đến nay vết thương đã lành tốt, độ bỏng giảm còn 2% và không cần phải mổ. Nhưng nhìn da vùng mặt, đùi và tay bé bị lửa cồn hủy hoại, người chứng kiến không khỏi xót xa. Hiện, V. đang được cha và dì thay phiên chăm sóc.

Bé V. tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, khai thác bệnh sử ghi nhận, sản phụ đang mang thai 37 tuần, cận ngày sinh nên được gia đình tổ chức ăn tiệc liên hoan. Khi đang nướng mực bằng cồn, một người bất cẩn làm đổ cồn khiến lửa bùng lên. Ba thành viên trong nhà bị bỏng, trong đó, có sản phụ và người mẹ (58 tuổi).

Các nạn nhân được chuyển vào cấp cứu tại một cơ sở y tế tại TP.HCM. Trong lúc này, sản phụ chuyển dạ nên được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ mổ bắt con khẩn cấp. Sau khi sinh con, chị được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương vào ngày 16/5 trong tình trạng bỏng cồn 45% diện tích cơ thể.

Chị T. thời điểm vừa sinh con, chuyển vào Bệnh viện Trưng Vương điều trị - Ảnh: Dân Trí

Mẹ của sản phụ cũng được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương. Hai bệnh nhân đều bị bỏng độ 2-3, có tình trạng sốc bỏng, được điều trị chống sốc, bù dịch, dùng kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng.

Dự kiến, thời gian điều trị kéo dài nhiều tháng. Nếu thuận lợi, các bệnh nhân sẽ được cắt lọc, ghép da những vị trí bỏng sâu, tập vật lý trị liệu để hồi phục.

Tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cũng tiếp nhận một bé 6 tháng tuổi bị bỏng 35%, sốc, huyết áp khó đo do bỏng cồn. Tai nạn xảy ra khi bà ngoại vừa bế cháu vừa nướng mực. Khi gần hết lửa, bà châm thêm cồn và gây bùng lửa. Bà bị bỏng ở tay còn cháu bị lửa phụt vào mặt, ngực và tứ chi.