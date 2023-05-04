Đi giác hơi, một người phụ nữ bị bỏng cồn nặng phải nhập viện

Đi giác hơi ở quán, nữ trung niên ở Phú Thọ bị bỏng vùng vai và ngực phải, tình trạng ngày càng nặng nên phải nhập viện điều trị…

Theo thông tin từ trang An ninh thủ đô, chiều 4/5, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ thông tin, trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, tại Trung Tâm cấp cứu của viện này tiếp nhận bệnh nhân nữ 42 tuổi vào viện trong tình trạng đau rát, nổi phỏng sau bỏng cồn.

Theo lời bệnh nhân kể lại, trong quá trình đi giác hơi chị bị tai nạn bỏng cồn vùng vai phải và ngực phải. Sau đó chị này tự mua thuốc về điều trị tại nhà nhưng không thấy đỡ, vùng bỏng ngày càng đau rát nổi mụn phỏng nhiều nên phải đến viện thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng độ II, diện tích bỏng 10%. Các bác sĩ đã chống sốc, giảm đau, bù dịch, thay băng bỏng, thực hiện thủ thuật cắt lọc xử trí tổn thương. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định dần.

Đã có nhiều trường hợp bị bỏng do giác hơi - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo thông tin từ VTV, qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân, người dân, nếu không may bị bỏng cần đến các cơ sở y tế uy tín, bệnh viện gần nhất để được các bác sĩ xử trí kịp thời.

Không nên tự ý mua thuốc hoặc đắp các loại lá truyền miệng trong dân gian, tránh dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu, nhiễm trùng bỏng do điều trị không đúng cách, sẹo co rút, ảnh hưởng đến chức năng các bộ phận bị bỏng.

Sức khỏe hiện tại của bé trai bị bỏng 90% trong vụ phóng hỏa nhầm ở Đồng Nai Vào ngày 28/4, các bác sĩ đã lấy phần da ở cả hai bên đùi của người cha để ghép lên cơ thể bị bỏng của con trai.

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