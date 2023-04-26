Thông tin MỚI NHẤT vụ phóng hỏa nhầm khiến 3 người bỏng nặng: Bé trai 10 tuổi có thể phải ghép da

Đời sống 26/04/2023 17:02

Bệnh nhi 10 tuổi (trú tại Đồng Nai) đang được điều trị tích cực sau vụ cháy khiến cả nhà bị bỏng. Trẻ vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/4, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bé N.V.H (10 tuổi) đang được điều trị hồi sức tích cực tại cơ sở này. Ba ngày trước, phòng trọ nơi em sống cùng cha mẹ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị phóng hỏa. Cả nhà phải nhập viện cấp cứu. 

Các nạn nhân bao gồm gồm anh N.V.A (48 tuổi), chị B.T.N (43 tuổi, vợ anh A.), bé N.V.H (10 tuổi, con trai anh A.), được chuyển lên các bệnh viện ở TP.HCM điều trị.

Thông tin MỚI NHẤT vụ phóng hỏa nhầm khiến 3 người bỏng nặng: Bé trai 10 tuổi có thể phải ghép da - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, bé H. nhập viện trong tình trạng bỏng 90% cơ thể. Các bác sĩ cho thở máy, bù dịch, nuôi ăn. Đến nay tình trạng của trẻ vẫn nặng. Các bác sĩ sẽ hội chẩn cùng Bệnh viện Chợ Rẫy để tính toán phương án ghép da. Trong khi đó, mẹ của em là chị B.T.N đang được điều trị tích cực tại Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, khoảng 1 giờ 45 ngày 23/4, trong lúc vợ chồng ông N.V.A (48 tuổi, quê Thái Bình) cùng vợ là bà B.T.N (43 tuổi) và con trai là N.V.H (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt đổ xăng vào rồi châm lửa đốt.

Thông tin MỚI NHẤT vụ phóng hỏa nhầm khiến 3 người bỏng nặng: Bé trai 10 tuổi có thể phải ghép da - Ảnh 2
Công an Đồng Nai đến xác minh vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng ông A. và con trai bị bỏng nặng.

Sau đó, cả 3 người được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Bệnh viện Thánh Tâm) để cấp cứu. Do vết bỏng nặng nên ông A. và vợ đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục cấp cứu. Riêng cháu H. cũng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để chữa trị.

Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90%

Vụ đốt nhầm phòng trọ khiến cả gia đình bị thương nặng: Bé trai 10 tuổi bỏng 90%

Bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

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