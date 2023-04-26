Nóng: Nghi vợ vào nhà nghỉ cùng người khác, chồng xuống tay 'cắt cổ' vợ

Tin nóng 26/04/2023 12:58

"Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã đã tạm giữ đối tượng và bàn giao cho công an huyện Ba Tơ ngay trong đêm" – ông Trung cho biết thêm.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 26/4, ông Võ Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng dao cắt cổ vợ do ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25/4 tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ba Động. Lúc này, người chồng phát hiện vợ mình vào nhà nghỉ với một phụ nữ khác nên dùng dao cắt cổ vợ dẫn đến thương tích nặng trên vùng cổ.

Nóng: Nghi vợ vào nhà nghỉ cùng người khác, chồng xuống tay 'cắt cổ' vợ - Ảnh 1
Chồng cắt cổ vợ vì ghen tuông. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngay sau khi vụ việc xảy ra, người vợ được những người dân sống gần đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

"Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã đã tạm giữ đối tượng và bàn giao cho công an huyện Ba Tơ ngay trong đêm" – ông Trung cho biết thêm.

Cũng theo ông Trung, cặp vợ chồng này quê từ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ lên huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) lập nghiệp, sinh sống từ lâu, đã có nhà cửa ổn định. Tuy nhiên, vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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