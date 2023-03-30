"Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”...

Theo thông tin từ Zing News, ngày 30/3, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người. Theo cảnh sát, Vàng sát hại mẹ ruột là bà N. (56 tuổi) tại nhà ở hẻm đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Bà L. (sống gần hiện trường) cho biết khoảng 9h cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô xuất phát từ nhà bà N. nên chạy đến xem. Khi tới nơi, người phụ nữ thấy Vàng cầm 2 con dao đứng trước nhà, chỉ về phía sọt rác.

Hung thủ gây án nghi là con trai ruột của nạn nhân. Ảnh VOV

Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện các phần thi thể nạn nhân. "Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L. chia sẻ.

Một hàng xóm khác cho biết bà L. sống cùng con cháu trong căn nhà trên. Hàng ngày nạn nhân may gia công để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vàng từng khi ra tù không có công ăn việc làm. “Vàng suốt ngày chỉ ăn nhậu. Có lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, anh ta cầm dao đuổi chém người ta”, hàng xóm chia sẻ.

Thông VOV sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét từ một ngôi nhà. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ (sinh năm 1963).

Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 34 tuổi được cho là con ruột của nạn nhân, tay cầm hung khí dính máu, cố thủ bên trong.

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