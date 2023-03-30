Nghi phạm sát hại mẹ ở TP.HCM qua lời kể hàng xóm "suốt ngày chỉ ăn nhậu"

Tin nóng 30/03/2023 21:27

"Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”...

Theo thông tin từ Zing News, ngày 30/3, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người. Theo cảnh sát, Vàng sát hại mẹ ruột là bà N. (56 tuổi) tại nhà ở hẻm đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Bà L. (sống gần hiện trường) cho biết khoảng 9h cùng ngày, bà nghe tiếng truy hô xuất phát từ nhà bà N. nên chạy đến xem. Khi tới nơi, người phụ nữ thấy Vàng cầm 2 con dao đứng trước nhà, chỉ về phía sọt rác.

Nghi phạm sát hại mẹ ở TP.HCM qua lời kể hàng xóm 'suốt ngày chỉ ăn nhậu' - Ảnh 1
Hung thủ gây án nghi là con trai ruột của nạn nhân. Ảnh VOV

Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện các phần thi thể nạn nhân. "Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L. chia sẻ.

Một hàng xóm khác cho biết bà L. sống cùng con cháu trong căn nhà trên. Hàng ngày nạn nhân may gia công để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vàng từng khi ra tù không có công ăn việc làm. “Vàng suốt ngày chỉ ăn nhậu. Có lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, anh ta cầm dao đuổi chém người ta”, hàng xóm chia sẻ.

Thông VOV sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) nghe tiếng la hét từ một ngôi nhà. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn của một người phụ nữ (sinh năm 1963).

Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 34 tuổi được cho là con ruột của nạn nhân, tay cầm hung khí dính máu, cố thủ bên trong.

TP HCM: Tạm giữ đối tượng nghi sát hại dã man mẹ ruột

TP HCM: Tạm giữ đối tượng nghi sát hại dã man mẹ ruột

Công an TP HCM đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng tình nghi sát hại mẹ ruột dã man bằng hung khí, một cô gái đã chạy ra kêu cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào