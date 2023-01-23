Tại cơ quan công an, đối tượng sát hại vợ đêm 29 Tết đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 23/1, theo thông tin từ Bảo Vệ Pháp Luật cho biết, VKSND tỉnh Đăk Lăk cho biết, Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1990, trú tại Khúc Thừa Dụ, TP. Buôn Ma Thuột), kẻ giết vợ đêm 29 Tết đã ra đầu thú.

VKSND tỉnh Đăk Lăk trước đó đã cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hữu Tuyến khai nhận, vì vợ đi chơi buổi tối, gọi mãi mới về nên khi vợ đến gần nhà đã dùng chân, tay đấm đá rồi lấy dao bấm đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực của vợ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T. (SN 1991). Xác định ban đầu cho thấy, chị T. chết cho có vết thương làm đứt động mạch; giữa Tuyến và chị T. có 2 con chung, cháu lớn sinh năm 2014, cháu nhỏ sinh năm 2019.

Nguyễn Hữu Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

Trước đó, thông tin từ báo Dân Trí cho hay, vào khoảng 20h45 ngày 20/1, Tuyến và vợ có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Trong cơn nóng giận, Tuyến đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân đổ gục xuống sàn.

Gây án xong, nghi phạm vội vàng rời khỏi hiện trường. Riêng người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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