Đăk Lăk: Lời khai của gã chồng ra tay sát hại vợ dã man đêm 29 Tết

Tin nóng 23/01/2023 15:23

Tại cơ quan công an, đối tượng sát hại vợ đêm 29 Tết đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 23/1, theo thông tin từ Bảo Vệ Pháp Luật cho biết, VKSND tỉnh Đăk Lăk cho biết, Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1990, trú tại Khúc Thừa Dụ, TP. Buôn Ma Thuột), kẻ giết vợ đêm 29 Tết đã ra đầu thú.

VKSND tỉnh Đăk Lăk trước đó đã cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hữu Tuyến khai nhận, vì vợ đi chơi buổi tối, gọi mãi mới về nên khi vợ đến gần nhà đã dùng chân, tay đấm đá rồi lấy dao bấm đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực của vợ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T. (SN 1991). Xác định ban đầu cho thấy, chị T. chết cho có vết thương làm đứt động mạch; giữa Tuyến và chị T. có 2 con chung, cháu lớn sinh năm 2014, cháu nhỏ sinh năm 2019.

Đăk Lăk: Lời khai của gã chồng ra tay sát hại vợ dã man đêm 29 Tết - Ảnh 1
Nguyễn Hữu Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

Trước đó, thông tin từ báo Dân Trí cho hay, vào khoảng 20h45 ngày 20/1, Tuyến và vợ có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Trong cơn nóng giận, Tuyến đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân đổ gục xuống sàn.

Gây án xong, nghi phạm vội vàng rời khỏi hiện trường. Riêng người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đến xuất huyết não: Nạn nhân thương tích 99%, tiên lượng xấu

Vụ bé 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đến xuất huyết não: Nạn nhân thương tích 99%, tiên lượng xấu

Sau khi phẫu thuật não, nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại vợ chồng giết vợ Đăk Lăk

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào