Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) xác định bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1993, thường trú huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Nơi ở hiện nay: chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đã có hành vi dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu là vùng nguy hiểm đối với bé A. mới 6 tháng tuổi, dẫn đến tỷ lệ thương tích 99%, tiên lượng xấu. Hành vi của bà Linh có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 15/1, liên quan đến vụ cháu bé ở TP.HCM bị bảo mẫu bạo hành đến xuất huyết não, theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Trung tâm Pháp y TPHCM tiến hành giám định thương tích của bé N.Đ.H.A. Kết quả giám định sơ bộ thương tích của bé là 99%. Sau khi phẫu thuật não, nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News cho biết, tại cơ quan chức năng, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận đã có hành vi bạo hành bé H.A.

Xét thấy cần áp dụng biện pháp ngăn chặn để điều tra Công an quận Bình Tân đã ra "Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" đối với bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh. Lệnh bắt giữ này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, trưa 10/1, sau khi bé H.A. ngủ dậy, đi vệ sinh làm phân dính đầy trong tã. Trong lúc thay tã, bé H.A. không cho nên Linh tức giận dùng lòng bàn tay đánh hướng từ trên đầu xuống 2 - 3 cái vào đỉnh đầu bé H.A.

Linh đánh bé H.A. nhiều lần trong lúc cho bé bú sữa nhưng bé không chịu bú mà tiếp tục khóc.

Thấy bé H.A. có biểu hiện mệt, không còn khóc, có dấu hiệu tím tái nên Linh gọi điện thoại báo mẹ bé về đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Tối 14/1, Đại tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh.

"Chúng tôi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh để điều tra về hành vi giết người", Trưởng Công an quận Bình Tân thông tin.

Trước đó, ngày 13/1, chị P.T.H.A. (SN 1991, ngụ tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết đã trình báo công an về nghi vấn con trai chị là bé N.Đ.H.A. bị bạo hành dẫn đến xuất huyết não.

Chị A. gửi con cho Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) nhận trông trẻ ở cùng chung cư Lê Thành, từ 7h đến 17h mỗi ngày. Sau một tuần gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo, bé bị té nên sức khoẻ không ổn định.

“Khoảng 14h, Linh gọi điện báo bị té võng bất tỉnh nên tôi chạy về liền. Linh bồng bé đưa tôi thì bé tím tái. Đưa đi bệnh viện bác sỹ báo đã ngưng tim lâu rồi, não bị phù. Chụp X-Quang thì thấy xuất huyết não”, chị N.A. thông tin.

Do thấy có dấu hiệu nghi vấn bạo hành, bệnh viện hướng dẫn gia đình chị A. trình báo công an.

“Bé đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch nên gia đình chưa nghĩ tới việc báo công an. Sau đó, tình hình bé càng ngày càng nguy kịch, bệnh viện trình báo công an và công an vào làm việc”, chị A. thông tin thêm.