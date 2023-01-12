Thanh Hóa: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ đi xe đạp không còn nguyên vẹn trên QL1A

Tin nóng 12/01/2023 12:05

Nạn nhân ban đầu được xác định là nữ giới, độ tuổi khoảng 40-50 tuổi đi xe đạp, trên xe có đem theo làn và giỏ nhựa, nghi là người thu mua sắt vụn.

Ngày 12/1, theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết, tại Km 305+700 QL1A đoạn qua thôn Phú Lý, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, người dân đi đường phát hiện một thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn. Thông tin trên được Công an huyện Hậu Lộc xác nhận.

Theo báo Người Lao Động cho biết thêm, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân đi xe đạp và bị tai nạn giao thông vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày.

Thanh Hóa: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ đi xe đạp không còn nguyên vẹn trên QL1A - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh: Báo Giao Thông

Nạn nhân ban đầu được xác định là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40-50 tuổi đi xe đạp (loại xe ghi đông nam), trên xe có đem theo làn và giỏ nhựa; nạn nhân mặc quần màu xanh, đi tất màu đen, đi bao tay màu đen, bên ngoài có mặc áo mưa dùng 1 lần màu xanh, đội nón lá cũ (nghi là người thu mua sắt vụn).

Để phục vụ xác minh giải quyết vụ việc, Công an xã Đại Lộc đề nghị công an các xã, thị trấn trên địa bàn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nếu ai biết thông tin về người có lai lịch trên thì thông báo đến Công an xã Đại Lộc.

 

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