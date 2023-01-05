Thương tâm: Chuẩn bị dựng rạp đám cưới, chú rể không may bị cây đè tử vong

Tin nóng 05/01/2023 10:05

Trong lúc dọn dẹp, cưa cây cối để chuẩn bị mặt bằng làm đám cưới, chú rể ở Hà Tĩnh bị cây đè tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 5/1, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 16h30 chiều 4/1, anh H.Q.D. (SN 1992, trú thôn 8, xã Sơn Giang) cùng người thân cưa cây keo trong vườn nhà để dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng dựng rạp làm đám cưới.

Khi cây đổ, anh D. bỏ chạy nhưng không kịp nên bị cây đè trúng người dẫn đến tử vong.

Người thân đã đưa anh D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Thương tâm: Chuẩn bị dựng rạp đám cưới, chú rể không may bị cây đè tử vong - Ảnh 1
Ngôi nhà anh D. nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: Người Đưa Tin

Thông tin từ Người Đưa Tin cho biết thêm, anh D. chặt cây xanh để san lấp mặt bằng dựng rạp để chuẩn bị cưới vợ vào ngày 29/1/2023 tới.

Theo người dân địa phương, anh D. là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Bố D. mất sớm, gia đình nhiều năm liền là hộ nghèo, vừa mới thoát nghèo năm 2021. Để chia sẻ với gia đình, chính quyền UBND xã Sơn Giang cùng người dân địa phương đã cùng nhau hỗ trợ, lo đám tang cho anh D..

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