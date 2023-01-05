Nghẹt thở giải cứu bé gái 3 tuổi ở Bắc Giang rơi xuống ống cống, bị nước cuốn trôi

Lúc này, một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống này đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy sự việc, trong cống có nước chảy siết nên cháu bé bị cuốn trôi trong ống cống. Độ sâu cống này khoảng 1-2 m.

Theo thông tin từ Zing cho biết, sự việc xảy ra vào tối 4/1 tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang .

“Lúc đó chúng tôi mò xuống thì thấy áo của cháu bị mắc lại, nếu không bị mắc có lẽ cháu đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm”, chị T. nói và cho hay đến sáng 5/1, nạn nhân không nguy hiểm tới tính mạng.

Chị N.T.T. (bác gái cháu bé) cho biết người nhà cùng hàng xóm sau đó đã chạy theo dòng nước và bật một nắp cống cách đó gần 10 m thì phát hiện cháu bé bị mắc lại bởi hệ thống phân dòng nước của cống.

Bé gái được đưa đến bệnh viện sau khi được giải cứu thành công. Ảnh: Zing

Thời gian qua, nhiều vụ trẻ em gặp tai nạn thương tâm vì “hố công trình” là hồi chuông cảnh báo về tình trạng chủ quan, mất an toàn tại các điểm thi công.

Những ngày qua, việc giải cứu cháu bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp được cả nước quan tâm theo dõi. Do trụ bê tông quá sâu, tiết diện nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể chui lọt, đội cứu nạn đã lên nhiều phương án giải cứu với nhiều thao tác rất khó khăn.

Khoảng 18h30' ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trả lời báo chí tại hiện trường. Ông Bửu thông tin, sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị đi đến kết luận cháu Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Kết luận bé Nam tử vong là kết quả có sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền liên ngành cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn.

Sau 5 ngày nỗ lực cứu nạn, cơ quan chức năng xác nhận bé Hạo Nam đã tử vong. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Nhân Dân cho biết, trước vụ việc tại Đồng Tháp không lâu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2022, anh Lại Thế Quang (ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện bé gái L.K.T (5 tuổi) rơi xuống hố ép cọc bê-tông sâu khoảng 15m tại khu vực công trường đang thi công.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai ứng cứu.

Do miệng hố rất nhỏ, không thể trực tiếp tiếp cận bé gái nên lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần để nạn nhân không bị hoảng loạn, vừa cẩn trọng đưa dây và thiết bị chuyên dụng xuống để bé bám vào, kéo lên.

Rất may sau đó bé đã bình tĩnh và phối hợp thực hiện các bước theo hướng dẫn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé gái được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hố sâu và chuyển đến nơi an toàn.

Cháu L.K.T. được lực lượng chức năng cứu lên an toàn. Ảnh: Nhân Dân

Bé gái được sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa đến Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Nhơn Trạch. Sau đó, người nhà đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch để chăm sóc.