Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở...

Tin nóng 08/01/2023 20:31

Ở ngưỡng tuổi đôi mươi, mọi giấc mơ và hoài bão của 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC Bình Phước đều phải dừng lại.

Theo thông tin từ Zing cho biết, vào chiều ngày 5/1, xe cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Phước chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Khi đến đoạn đường thuộc huyện Đồng Phú, phương tiện không may bị lật khiến thiếu úy Ngô Quang Sang tử vong tại chỗ, một số chiến sĩ khác bị thương.

Đến tối cùng ngày, binh nhất Hồ Kiết Tường (20 tuổi) hy sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Các chiến sĩ bị thương khác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định đường trơn trượt do trời mưa khiến xe lật.

Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở... - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: CAND

Trong 3 ngày từ ngày 6/1 – 8/1, tang lễ của 2 chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước diễn ra trang nghiêm theo nghi thức Công an nhân dân nhưng cũng đầy cảm xúc, tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của 2 người lính trẻ vẫn còn đó biết bao hoài bão chưa thành...

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, trong 3 ngày qua, căn nhà nhỏ của thiếu úy Ngô Quang Sang (ấp 8, xã Bình Thắng, H.Bù Gia Mập) và binh nhất Hồ Kiết Tường (P.Thác Mơ, TX.Phước Long) luôn có sự túc trực của lãnh đạo, đồng đội, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Phước, gia đình, người thân, bạn bè và người dân địa phương đến thăm viếng và thắp những nén nhang tiễn biệt...

Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở... - Ảnh 2
Công an H.Đồng Phú thăm viếng thiếu úy Sang. Ảnh: Thanh Niên

Theo gia đình, Sang là người hiền lành, có tính tự lập từ nhỏ và luôn ước mơ được trở thành chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CNCH. Nhiều năm liền Sang là học sinh giỏi và từng là cựu học sinh trường THPT chuyên Quang Trung (TP.Đồng Xoài), ngôi trường mà bất cứ học sinh nào tại Bình Phước đều mong muốn được ghi danh.

4 năm học đại học tại Hà Nội cũng là từng ấy thời gian Sang quen biết và yêu cô gái nhỏ quê Lâm Đồng. Tháng 10 năm 2022, Sang ra trường rồi về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước.

Đây cũng là thời khắc Sang đã chạm tay vào ước mơ của mình khi đã chính thức được trở thành chiến sĩ lực lượng PCCC - CNCN. Đôi bạn trẻ sau 4 năm yêu xa cũng đã quyết định về TP.Đồng Xoài (Bình Phước) làm việc, công tác và cả 2 cùng lên ý tưởng cho đám cưới ngay sau Tết nguyên đán 2023 này. Nhưng rồi tất cả đã tan biến khi Sang bất ngờ gặp nạn, hy sinh khi đang đi làm nhiệm vụ.

Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở... - Ảnh 3
Ôm kỷ vật của con, người mẹ khóc cạn nước mắt. Ảnh: Thanh Niên

 

Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở... - Ảnh 4
Thiếu úy Ngô Quang Sang. Ảnh: Thanh Niên

Cũng giống như Sang, Hồ Kiết Tường cũng có mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân. Học xong cấp 3 cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tường đã tham gia hoạt động đoàn tại cơ sở và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cùng chung ước mơ vào lực lượng vũ trang, năm 2022, Tường cùng bạn thân là Nguyễn Hải Tiến đã đăng ký, xung phong đi nghĩa vụ công an. Sau khi được tuyển chọn, trải qua 3 tháng quân trường, Tường về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước. Thế nhưng mọi giấc mơ của chàng trai trẻ đều khép lại ở tuổi 20 tuổi.

Nghẹn lòng tang lễ 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh: Cha mẹ khóc ngất bên di ảnh con, hoài bão của tuổi trẻ đành dang dở... - Ảnh 5
Cha Tường sup sụp trước sự ra đi của con trai. Ảnh: Thanh Niên

Đến nay, ngoài 2 chiến sĩ hy sinh, hiện còn 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước bị thương đang tiếp tục được điều trị.

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Từ khóa:   2 chiến sĩ PCCC hy sinh cảnh sát PCCC Bình Phước

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