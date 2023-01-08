Do mâu thuẫn, Đặng Văn Hưởng dùng dao chém tử vong chị T. và chém 2 người khác trọng thương.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống cho biết, vụ trọng án xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8/1, tại gia đình vợ chồng anh Phạm Văn Thế - chị Nguyễn Thị T. (cùng SN 1979 ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn với anh Thế nên Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Tiếp đó, đối tượng Hưởng chém anh Phạm Văn L. (SN 1985, em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, vợ anh L.) khiến 2 người này bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ TTXVN cho biết thêm, đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, đối tượng Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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