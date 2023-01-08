Bắc Giang: Án mạng kinh hoàng trong một ngôi nhà khiến 3 chị em thương vong

Tin nóng 08/01/2023 19:20

Do mâu thuẫn, Đặng Văn Hưởng dùng dao chém tử vong chị T. và chém 2 người khác trọng thương.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống cho biết, vụ trọng án xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8/1, tại gia đình vợ chồng anh Phạm Văn Thế - chị Nguyễn Thị T. (cùng SN 1979 ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn với anh Thế nên Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Tiếp đó, đối tượng Hưởng chém anh Phạm Văn L. (SN 1985, em trai anh Thế) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, vợ anh L.) khiến 2 người này bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Án mạng kinh hoàng trong một ngôi nhà khiến 3 chị em thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ TTXVN cho biết thêm, đối tượng Hưởng bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, đối tượng Hưởng là người làm thuê lái máy xúc cho gia đình anh Thế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Thương tâm: Chuẩn bị dựng rạp đám cưới, chú rể không may bị cây đè tử vong

Thương tâm: Chuẩn bị dựng rạp đám cưới, chú rể không may bị cây đè tử vong

Trong lúc dọn dẹp, cưa cây cối để chuẩn bị mặt bằng làm đám cưới, chú rể ở Hà Tĩnh bị cây đè tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người án mạng tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào