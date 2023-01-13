Lào Cai: Nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi kẹt giữa khe tường rộng 25 cm

Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu bé đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, vào khoảng 16h15 ngày 13/1, bé gái P.P.A. (sinh năm 2014, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), rơi từ tầng 2 xuống giữa khe tường hẹp của 2 ngôi nhà. Nạn nhân sau đó mắc kẹt giữa ngôi nhà số 196 và 198 đường Hàm Nghi.

Ngay khi nhận được thông tin, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lào Cai đã điều động 20 cảnh sát đến hiện trường giải cứu và đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt giữa 2 khe nhà rộng khoảng 25 cm, không có lối thoát hiểm và nạn nhân không di chuyển được. Lúc này, sức khỏe của P.P.A. ổn định.

Cháu bé bị kẹt giữa khe tường hẹp. Ảnh: Zing

Qua khảo sát địa hình, không gian của khe hẹp trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiến hành khoan đục, cắt tường nhà để giải cứu khẩn cấp, đồng thời phải xác định vị trí chính xác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Thông tin từ báo Lào Cai cho biết thêm, sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu bé đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu vô tình ngã xuống khe hẹp của 2 nhà.

Ngay sau khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn phá tường và đưa được em bé ra ngoài, các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh đã trấn an tinh thần trẻ và đưa trẻ về bệnh viện để sơ cứu, kiểm tra tổng thể.

Nỗ lực giải cứu thành công cháu bé P.P.A. Ảnh: Báo Lào Cai

Các bác sỹ đã khám, chỉ định chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính cho cháu bé, kết quả không có bất thường về phần cứng, trẻ bị tụ máu nhẹ tại đỉnh chẩm. Hiện tại, tình hình bệnh nhi đã ổn định và được các bác sĩ chỉ định nhập viện để theo dõi chấn thương.

Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp: Sẽ đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống bê tông trước Tết Công tác giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông đang ở các bước cực kỳ khó khăn, nhưng lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang cố gắng nhổ trụ bê tông trước Tết, để đưa thi thể bé Hạo Nam về với gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-cai-nghet-tho-giai-cuu-be-gai-9-tuoi-ket-giua-khe-tuong-rong-25-cm-546304.html