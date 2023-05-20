TP.HCM: Giải cứu thành công người phụ nữ mắc kẹt bên trong nhà vệ sinh sau đám cháy

Đời sống 20/05/2023 14:11

Một người phụ nữ mắc kẹt bên trong nhà vệ sinh tại công ty cáp điều khiển ở phường An Khánh (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, khoảng 10 giờ 30 ngày 20/5, người dân phát hiện khói lửa bốc lên ở Công ty TNHH S.V.N. ở đường 40 (phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) nên đã dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Một số người có mặt trong công ty hoảng loạn khi không kịp thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP. Thủ Đức đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy.

TP.HCM: Giải cứu thành công người phụ nữ mắc kẹt bên trong nhà vệ sinh sau đám cháy - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát đã đeo mặt nạ dưỡng khí tiếp cận vào bên trong kịp thời giải cứu được người phụ nữ đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 2 người khác thoát nạn.

Người phụ nữ bị mắc kẹt cho biết, do khói quá nhiều nên hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh vì nghĩ nơi đây có cửa sổ và nước. Vào một lúc thì khói đã bao trùm khiến chị gần ngạt thở. "Rất may cảnh sát tới sớm, nếu không tôi có thể đã bị chết ngạt", nạn nhân nói.

TP.HCM: Giải cứu thành công người phụ nữ mắc kẹt bên trong nhà vệ sinh sau đám cháy - Ảnh 2
Người phụ nữ được giải cứu an toàn - Ảnh: Dân trí

Đến hơn 11h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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