Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng

Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ tạm Vina khiến gần 2000m2 bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 1h ngày 24/5, lửa từ một góc kiot nhanh chóng lan ra toàn bộ khu chợ Vina lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Thống kê ban đầu, khoảng 50 kiot của hơn 50 hộ kinh doanh tại đây bị thiêu rụi hoàn toàn, hơn 10 xe ô tô đỗ ở vỉa hè cũng bị lửa thiêu hư hỏng, thiệt hại nặng. Đến 5h, đám cháy được khống chế, song bên trong chợ vẫn còn nhiều vị trí cháy âm ỉ, cảnh sát tiếp cận để dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường cháy chợ Vina - Ảnh: Báo Tiền Phong

Một trong những chiếc ô tô bị hư hỏng trong vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Theo thông tin cơ quan chức năng, đây là khu vực chợ tự phát của người dân mượn nhờ đất chùa Khai Quang chưa xây dựng để làm nơi buôn bán do phường chưa có chợ chính dù dự án đã có từ lâu.

Cũng theo thông tin từ VOV, ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy chợ tự phát Vina khiến gần 2000m2 bị ảnh hưởng là do chập điện. Trước khi xảy ra cháy, tại khu vực chợ xảy ra mưa và gió lớn, sau một tiếng nổ lớn thì lửa bốc cháy dữ dội và lan sang trung tâm thương mại bên cạnh".

Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) - Ảnh: VOV

Theo ông Đào Văn Quyết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có mặt, phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực thống kê thiệt hại, tích cực điều tra chập điện xảy đến từ nguồn nào.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-cho-o-vinh-phuc-chay-rui-trong-dem-khien-10-o-to-hu-hong-585963.html