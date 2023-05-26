Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng

Xã hội 26/05/2023 09:42

Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ tạm Vina khiến gần 2000m2 bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 1h ngày 24/5, lửa từ một góc kiot nhanh chóng lan ra toàn bộ khu chợ Vina lợp mái tôn trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

Thống kê ban đầu, khoảng 50 kiot của hơn 50 hộ kinh doanh tại đây bị thiêu rụi hoàn toàn, hơn 10 xe ô tô đỗ ở vỉa hè cũng bị lửa thiêu hư hỏng, thiệt hại nặng. Đến 5h, đám cháy được khống chế, song bên trong chợ vẫn còn nhiều vị trí cháy âm ỉ, cảnh sát tiếp cận để dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng - Ảnh 1
Hiện trường cháy chợ Vina - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng - Ảnh 2
Một trong những chiếc ô tô bị hư hỏng trong vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động nhiều phương tiện và chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Theo thông tin cơ quan chức năng, đây là khu vực chợ tự phát của người dân mượn nhờ đất chùa Khai Quang chưa xây dựng để làm nơi buôn bán do phường chưa có chợ chính dù dự án đã có từ lâu.

Cũng theo thông tin từ VOV, ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy chợ tự phát Vina khiến gần 2000m2 bị ảnh hưởng là do chập điện. Trước khi xảy ra cháy, tại khu vực chợ xảy ra mưa và gió lớn, sau một tiếng nổ lớn thì lửa bốc cháy dữ dội và lan sang trung tâm thương mại bên cạnh".

Nguyên nhân chợ ở Vĩnh Phúc cháy rụi trong đêm khiến 10 ô tô hư hỏng - Ảnh 3
Ông Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) - Ảnh: VOV

Theo ông Đào Văn Quyết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có mặt, phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực thống kê thiệt hại, tích cực điều tra chập điện xảy đến từ nguồn nào.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi

Hiện trường cháy chợ ở TP. Vĩnh Yên lúc rạng sáng, hơn 10 ô tô đỗ ngay vỉa hè bị thiêu rụi

Sáng 24/5, chợ Vina nằm ở trung tâm TP. Vĩnh Yên bốc cháy, hàng chục ki-ốt cùng hơn 10 ô tô bị thiêu rụi.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chợ cháy chợ Vina tin nóng nguyên nhân cháy chợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt